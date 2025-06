Monden Un imperiu clădit pe un ruj. Leonard Lauder și lecția pe care a lăsat-o industriei frumuseții







Leonard Lauder, fiul cel mare al legendarilor fondatori ai „Estée Lauder Companies”, „Estée și Joseph H. Lauder”, și fostul director al acestui gigant al industriei cosmetice, a murit sâmbătă, la 92 de ani, a anunțat compania.

Leonard Lauder s-a dedicat toată viața cosmeticelor

Leonard Lauder s-a născut într-o familie evreiască din New York City și, încă din copilărie, își însoțea mama la saloane de înfrumusețare, ajutând-o la ambalarea produselor și învățând, astfel, cum se fac afacerile în acest domeniu.

După absolvirea Universității Columbia și după ce a servit ca locotenent în Marina SUA timp de trei ani, Lauder s-a alăturat oficial companiei Estée Lauder în 1958, când aceasta era încă o afacere mică, cu doar câțiva angajați și vânzări care abia depășeau un milion de dolari.

Sub conducerea sa, compania a crescut rapid, devenind un imperiu global cu un portofoliu care include branduri celebre precum Clinique, La Mer, The Ordinary, MAC Cosmetics și Bobbi Brown Cosmetics.

Averea sa a ajuns la 15,6 miliarde de dolari

În 1995, Lauder a făcut un pas decisiv listând compania la Bursa de Valori din New York la un preț de 26 de dolari pe acțiune. Astăzi, Estée Lauder Companies Inc. are o capitalizare de piață de aproximativ 24,3 miliarde de dolari, iar averea personală a lui Leonard Lauder este estimată la 15,6 miliarde de dolari.

În companie, Leonard Lauder a ocupat mai multe funcții, începând din 1972 ca director executiv și președinte din 1995 până în 2009. Într-un interviu din 2020 cu CBS News, Lauder a fost întrebat pentru ce și-ar dori să fie amintit.

El a răspuns: „A ascultat… și a fost amabil”, subliniind, de fapt, filozofia sa personală de a face afaceri. De asemenea, Leonard Lauder va rămâne în istorie nu doar ca un mogul al industriei de frumusețe, ci și ca un exemplu de integritate și felul de a relaționa în afaceri.

Leonard Lauder a dat lovitura cu rujuri

Lui Lauder, cunoscut mai ales pentru implicarea sa în industria cosmeticelor, a fost și un om de afaceri cu o viziune incredibilă. Unul dintre conceptele celebre atribuite lui Lauder este „indicele rujului”, o observație făcută de el în perioada recesiunii economice din urma atacurilor din 11 septembrie 2001.

În acea perioadă, vânzările de rujuri au crescut cu 11% în Statele Unite, ceea ce i-a oferit o perspectivă fascinantă asupra psihologiei consumatorilor. Lauder a remarcat că, atunci când economiile erau instabile, femeile aveau tendința de a renunța la achizițiile scumpe și de a înlocui aceste cheltuieli cu mici produse accesibile, precum rujurile.

Pe lângă realizările sale în domeniul afacerilor, Lauder a fost un filantrop dedicat, cu un interes deosebit pentru artă și cercetare. În 2013, el a făcut o donație semnificativă Muzeului Metropolitan de Artă din New York, oferind o colecție impresionantă de 78 de lucrări cubiste, fiind cea mai mare donație filantropică individuală din istoria muzeului.

Lauder s-a implicat în domeniul cercetării cancerului

De asemenea, Lauder a înființat un centru de cercetare pentru arta modernă la Met, contribuind la sprijinirea bursei, expozițiilor și conferințelor publice. Un alt aspect remarcabil al activității sale filantropice a fost angajamentul său în domeniul sănătății.

Lauder a fost un susținător activ al cercetării în domeniul cancerului, având funcția de președinte de onoare al Fundației pentru Cercetarea Cancerului de Sân.

În plus, împreună cu fratele său Ronald, a fondat în 1998 Fundația pentru Descoperirea Medicamentelor Alzheimer, care a sprijinit dezvoltarea de medicamente pentru prevenirea, tratarea și vindecarea acestei boli devastatoare.

Astfel, pe lângă succesul în afaceri, Lui Lauder a lăsat o moștenire remarcabilă în domeniul artei și cercetării științifice, fiind recunoscut ca un exemplu de echilibru între succesul profesional și responsabilitatea socială, scrie CNN