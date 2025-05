Sport Leo Ciobu, moldoveanca în topul culturismului mondial: Locul 3 la Pittsburgh Power & Fitness Festival







Republica Moldova. Culturista moldoveancă Leo Ciobu continuă să impresioneze pe plan internațional. Recent, s-a clasat pe locul 3 la prestigioasa competiție Pittsburgh Power & Fitness Festival. Evenimentul s-a desfășurat în orașul american Pittsburgh, statul Pennsylvania. La acest eveniment, care a reunit 21 de sportive de top din întreaga lume, Ciobu a demonstrat din nou că este o forță de temut în lumea culturismului.

„Locul 3 în noaptea aceasta. 21 de sportive din întreaga lume pe o singură scenă aici în Pittsburg! Mergem în New York!”, a scris cu entuziasm Leo Ciobu pe pagina sa de Facebook, împărtășind bucuria acestui succes cu fanii săi.

În ciuda competiției acerbă, moldoveanca a reușit să ajungă pe podium. Iar acest rezultat a fost o adevărată dovadă a muncii și determinării sale. După competiție, culturista a mulțumit echipei sale pentru sprijinul acordat.

„A fost o experiență uimitoare. Am promis să fiu mai bună și am făcut-o. Mulțumesc tuturor pentru susținere și încurajări. Vă iubesc!”, a menționat Leo Ciobu.

Primii pași în sala de forță au dus-o până pe cele mai mari scene ale lumii

A pășit pentru prima dată în sala de forță la puțin timp după ce a împlinit 20 de ani. „Am fost mereu aproape de sport, încă din copilărie. Din 2012 am început să mă antrenez serios. Iar în 2015 am participat la primul meu campionat, la categoria Fitness Bikini. În 2021 am făcut trecerea la o nouă provocare – categoria Wellness”, a povestit Leo Ciobu pentru Unimedia.

Culturista a menționat că dragostea ei față de sport se trage încă din copilărie: „De la tăticul meu. Văzusem că el practica dimineața gimnastică, uneori și seara. Îmi părea foarte interesant și m-am gândit să încerc și eu. De acolo am căpătat dragostea față de mișcare”. De asemenea, a fost inspirată de idolii săi din domeniu, spune ea.

De la pasiune la performanță mondială

Leo Ciobu este deja un nume cunoscut în lumea culturismului. Sportiva se află în top 10 al celor mai bune culturiste din lume. De-a lungul carierei sale, ea a demonstrat o formă fizică impresionantă și o ambiție fără limite A reușit să cucerească podiumul la competiții majore.

Anul 2023 a marcat o etapă importantă în cariera sa. Atunci a câștigat locul 1 la prestigiosul turneu internațional „Empro Classic” din Spania. Calificându-se astfel la competiția „Miss Fitness Olympia” .

În martie 2024, Leo Ciobu a atins un nou apogeu. S-a clasat pe primul loc la „Arnold Classic” în Birmingham, Marea Britanie. Trofeul i-a fost înmânat de însuși Arnold Schwarzenegger. Un moment emoționant pentru sportivă:

„Stau pe scenă, aud numele și țara... se înmoaie picioarele și lacrimile ies fără voia mea. Văd că se apropie de mine idolul din copilărie. E chiar el, Arnold Schwarzenegger! Dau mâna, îl cuprind și primesc trofeul propriu-zis! Trăiesc un vis!”, a scris culturista imediat după competiție.

În iunie 2024, și-a apărat cu succes titlul la „Empro Classic” din Spania. Astfel și-a confirmat statutul de campioană europeană. În octombrie 2024, a participat pentru al treilea an consecutiv la „Mr. Olympia” în Las Vegas, clasându-se din nou în top 10 mondial.

Cerere emoționantă în SUA

Pe lângă performanțele sportive, Leo Ciobu este și o antrenoare și nutriționistă dedicată. Contribuie astfel la formarea noii generații de sportivi. Tot ea spune că are un regim alimentar strict, iar alimentele de bază sunt ouăle, carnea, peștele, legumele.

În octombrie 2024, a trăit un moment special în viața personală. Aceasta a fost cerută în căsătorie pe un munte din Statele Unite, după participarea la „Mr. Olympia”.

„Este un moment pe care îl voi păstra în suflet pentru totdeauna,” a declarat sportiva, recunoscătoare pentru iubirea și sprijinul partenerului său.