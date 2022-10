Legendarul Jerry Lee Lewis a murit la 87 de ani. Artistul a influențat decisiv muzica: „El este rock-and-roll”

Cunoscut pentru piese de mare succes, precum „Great Balls Of Fire”, artistul american Jerry Lee Lewis a murit la vârsta de 87 de ani. Legendarul artist american, originar din statul Louisiana, a murit din cauze naturale, potrivit agentului său, la reşedinţa lui din Desoto County, Mississippi. Alături de el în ultimele clipe, înainte de moarte, s-a aflat soția sa, Judith. Muzicianul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimii ani şi a suferit un accident vascular cerebral în 2019.

Jerry Lee Lewis a jucat un rol esenţial în modelarea stilului rock-and-roll la jumătatea anilor 1950 și a făcut parte din grupul de artişti talentaţi care au lucrat, în Memphis, cu casa de discuri Sun Records. Între aceștia se numără Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins şi Roy Orbison. Prieten şi în acelaşi timp rival cu Elvis Presley, Jerry Lee Lewis a fost supranumit „The Killer”.

Artistul a influenţat o generaţie întreagă de muzicieni, precum Bruce Springsteen, care a făcut următoarea declaraţie în 1995: „El nu cântă rock-and-roll. El este rock-and-roll”. A avut o influenţă atât de mare asupra muzicii internaţionale, încât John Lennon, componentul trupei Beatles, i-a căzut în genunchi și i-a sărutat picioarele când l-a întâlnit prima dată în culisele unui concert, la Los Angeles.

Albumele sale conţineau piese rock-and-roll, dar și melodii cu influenţe preluate din country, gospel şi rythm&blues, precum „Me and Bobby McGee” şi „To Make Love Sweeter for You”. De asemenea, muzica i-a fost influențată și de viața marcată adeseori de alcool, droguri şi tragedii, inclusiv de căsătoria lui cu verişoara sa de 13 ani Myra, în 1957.

Scurtă biografie a lui Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis s-a născut pe 29 septembrie 1935 într-o familie săracă din Ferriday, Louisiana, și a descoperit pianul la vârsta de nouă ani. Părinții au ipotecat ferma familiei pentru a plăti acel instrument muzical.

În 1956, s-a mutat în oraşul Memphis, Tennessee, considerat o veritabilă „Mecca” a noii muzici americane, devenind unul dintre primii artişti care au semnat Sun Records. În același an i-a întâlnit pe Elvis Presley, Johnny Cash şi Carl Perkins. Ei au avut o sesiune de înregistrări legendară, cunoscută ulterior sub numele „Million Dollar Quartet”.

În 1957, primul lui single de succes, „Whole lotta shakin’ goin’ on”, purta deja marca inconfundabilă a stilului energic. Câteva luni mai târziu, „Great Balls of Fire”, care este şi titlul unui serial documentar despre viaţa sa, lansat în 1989, l-a propulsat în topul vânzărilor de discuri.

Scandalul căsătoriei cu verișoara de 13 ani

Un scandal a izbucnit atunci când presa a aflat că cea de-a treia soţie, Myra Gale Brown, era verişoara lui primară şi avea vârsta de 13 ani. Vestea a provocat un scandal imens în Marea Britanie, iar radiourile americane au decis să-l boicoteze. A rămas în dizgraţie timp de aproximativ şase ani, înainte de a reveni cu stilul country.

Următoarele două decenii au fost marcate de divorţul de Myra, decesele brutale ale fiilor săi de trei ani (înec) şi de 19 ani (accident de automobil), apoi de morţile celei de-a patra (găsită moartă în piscină) şi celei de-a cincea (supradoză) dintre soţiile sale. Capricios şi uneori violent, artistul abuza de alcool şi de droguri, fapt ce i-a adus o serie de probleme – atât de sănătate, cât şi cu poliţia.

Popularitatea a crescut, astfel că Jerry Lee Lewis a făcut parte din primul lot de artişti care au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame la ediţia inaugurală, în 1986. În 2006, a înregistrat un nou album apreciat de criticii de specialitate, „Last Man Standing”, pe care apar Keith Richards şi Mick Jagger – The Rolling Stones. A urmat un alt abum, „Mean Old Man”, în 2010, înregistrat alături de Eric Clapton şi Bruce Springsteen.

Starul american şi-a petrecut o parte din ultimii săi ani de viaţă în ferma pe care o deţinea în Nesbit, Mississippi, alături de cea de-a şaptea soţie, Judith. A urcat pe scenă până la începutul anului 2019 când un accident vascular cerebral minor l-a obligat să îşi anuleze concertele.