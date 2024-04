Sport Adevărul despre „moartea” lui Emeric Ienei. Sandu Boc: Este în viață!







Mai multe publicații din România, inclusiv Evenimentul Zilei, pentru câteva minute, au publicat în cursul zilei de joi informația falsă potrivit căreia legendarul Emeric Ienei, în vârstă de 87 de ani, ar fi murit.

Sandu Boc, apropiat al marelui antrenor al Stelei, a comentat informația imediat după ce a apărut în spațiul public, negând totul și menționând că totul este fals: „Știrea este falsă”, a transmis acesta.

Știre falsă despre moarte lui Emeric Ienei

Sandu Boc, fostul fundaș de la Rapid și Dinamo, a recunoscut că inclusiv el a primit informația falsă, motiv pentru care a sunat-o imediat pe doamna care are grijă de fostul selecționer al echipei naționale a României.

„Acum am închis telefonul cu doamna care are grijă de el, este în viață, nu știu cum a apărut această informație, pe care am primit-o inclusiv eu”, a spus acesta pentru gsp.ro.

Emeric Ienei este recunoscut ca un antrenor legendă în lumea fotbalului. A debutat ca antrenor în vara anului 1975, la echipa Steaua București.

La acea vreme, avea doar 38 de ani și nu acumulase experiență ca antrenor principal la nicio altă echipă, dar beneficiase de avantajul că a evoluat pentru Steaua timp de 12 sezoane.

În timpul acestor ani, a câștigat trei titluri de campion și trei Cupe, fapt ce își adăuga o notă impresionantă în CV-ul său.

Știri false despre moartea altor legende din sport

Știre despre moartea lui Emeric Ienei nu este singura de acest tip care a circulat de-a lungul timpului prin presă.

În anul 2016, au circulat trei știri care raportau dispariția unor personalități remarcabile.

La primele ore ale dimineții s-a răspândit informația că Wesley Lopes, fost fotbalist la FC Vaslui și CSMS Iași, a murit în urma unui atac de cord.

După câteva ore de confuzie, în care știrea n-a fost confirmată de prietenii lui Wesley din România, dar nici de presa braziliană, atacantul i-a scris un mesaj pe Facebook lui Lucian Sânmărtean, fostul său coechipier. „Luci, fratele meu, nu sunt mort! Cineva a făcut o glumă proastă. Nu știu cine a făcut asta. Sunt mai bine ca niciodată. Salutări!”

Tot în 2016, un site belgian scria că legenda din Formula 1, Michael Schumacher, a murit. La fel, informația s-a dovedit a fi falsă.