Legendarul actor Sir Sidney Poitier a murit la 94 de ani. Un diplomat a confirmat vestea neagră

Conform dailymail.co.uk, Sir Sidney Poitier a fost primul actor de culoare care a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun actor, în 1964. De asemenea, a fost decorat de regina Elisabeta a II-a cu titlul de Cavaler Comandor al Ordinului Imperiului Britanic în 1974.

În 2009, acesta a primit Medalia prezidențială a libertății din partea lui Barack Obama. La Hollywood, actorul a fost deschizător de drumuri pentru alți actori de culoare și a jucat în filme clasice precum Guess Who’s Coming to Dinner și Porgy and Bess.

Poitier a câștigat un Oscar în 1964 pentru rolul său din „Crinul de pe câmp” și a mai obținut două nominalizări la Oscar, zece nominalizări la Globurile de Aur, două nominalizări la Premiile Primetime Emmy, șase nominalizări la BAFTA, opt nominalizări la Laurel și o nominalizare la Screen Actors Guild Awards.

Căsătorit de două ori, a avut patru fiice cu prima soție, Juanita Hardy, și două cu cea de-a doua soție, Joanna Shimkus. În timpul primei sale căsnicii, a început o relație de nouă ani cu actrița Diahann Carroll, pe care a cunoscut-o când au lucrat împreună la filmul Porgy and Bess, din 1959.

1967, un an de referință pentru Sidney Poitier

În 2016, Poitier a primit o bursă BAFTA, dar nu a participat la eveniment din cauza unei probleme de sănătate. Actorul Jeffrey Wright a condus vineri omagiile, scriind pe Twitter: „Sidney Poitier. Ce actor de referință! Unul unic. Ce om frumos, grațios, cald, cu adevărat regal. RIP, domnule. Cu dragoste.″

Poitier și-a creat o moștenire cinematografică remarcabilă într-un singur an, cu trei filme din 1967, într-o perioadă în care segregarea prevala în multe dintre statele din SUA.

În „Ghici cine vine la cină” a interpretat rolul unui bărbat de culoare cu o logodnică albă, iar în „În toiul nopții” a fost Virgil Tibbs, un ofițer de poliție de culoare care se confruntă cu rasismul în timpul unei anchete ce viza o crimă. Tot în acel an a jucat rolul unui profesor într-o școală londoneză dură în To Sir, With Love.

La acea vreme, Poitier câștigase deja Oscarul pentru cel mai bun actor pentru Lilies of the Field, în 1963, interpretând rolul unui om de serviciu care ajută călugărițele germane să construiască o capelă în deșert. Cu 5 ani înainte, Poitier fusese primul bărbat de culoare nominalizat la Oscarul pentru rol principal pentru rolul din The Defiant Ones.

Actorul a crescut la o fermă de roșii din Bahamas

Personajul său Tibbs din „În toiul nopții” a fost imortalizat în două continuări – „They Call Me Mister Tibbs!” în 1970 și „The Organization” în 1971 – și a devenit baza serialului de televiziune „În toiul nopții”, cu Carroll O’Connor și Howard Rollins.

Printre celelalte filme clasice ale sale din acea perioadă se numără A Patch of Blue din 1965, în care personajul său se împrietenește cu o fată albă oarbă, The Blackboard Jungle și A Raisin in the Sun, pe care Poitier l-a jucat și pe Broadway.

Poitier s-a născut la Miami, la 20 februarie 1927, și a fost crescut la o fermă de roșii din Bahamas, având doar un an de școală formală. El a luptat împotriva sărăciei, a și prejudecăților și analfabetismului pentru a deveni unul dintre primii actori de culoare care au fost cunoscuți și acceptați în roluri importante de către publicul larg.

Poitier și-a ales rolurile cu grijă, îngropând vechea idee de la Hollywood conform căreia actorii de culoare puteau apărea doar în contexte umilitoare, ca lustruitori de pantofi, șefi de tren și menajere.

„Te iubesc, te respect, te imit”, i-a spus odată Denzel Washington, un alt câștigător al premiului Oscar, lui Poitier la o ceremonie publică. Ca regizor, Poitier a lucrat cu prietenul său Harry Belafonte și Bill Cosby în ‘Uptown Saturday Night’ în 1974 și cu Richard Pryor și Gene Wilder în ‘Stir Crazy’ din 1980.

Mutarea în SUA a venit la numai 16 ani

Poitier a crescut în micul sat Cat Island din Bahamas și în Nassau înainte de a se muta la New York la 16 ani, mințind în legătură cu vârsta sa pentru a se înrola pentru o scurtă perioadă în armată. Apoi a avut tot felul de slujbe ciudate, inclusiv spălător de vase, în timp ce lua lecții de actorie.

Tânărul actor a avut prima șansă când l-a întâlnit pe directorul de casting al Teatrului American Negro. A fost dublură în „Days of Our Youth” și a preluat rolul când vedeta Belafonte, care avea să devină și la rândul său un pionier al actorilor de culoare, s-a îmbolnăvit.

Poitier a continuat să aibă succes pe Broadway în „Anna Lucasta” în 1948 și doi ani mai târziu a obținut primul său rol în film în „No Way Out” cu Richard Widmark. În total, a jucat în peste 50 de filme și a regizat nouă, începând din 1972 cu „Buck and the Preacher”, în care a jucat alături de Belafonte.

În 1992, Poitier a primit Premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film, cea mai prestigioasă distincție după Oscar, alăturându-se unor laureați precum Bette Davis, Alfred Hitchcock, Fred Astaire, James Cagney și Orson Welles.

„De asemenea, trebuie să mulțumesc unui chelner evreu în vârstă care și-a făcut timp să ajute un tânăr spălător de vase de culoare să învețe să citească″, a declarat Poitier în fața publicului. „Nu vă pot spune numele lui. Nu l-am știut niciodată. Dar acum citesc destul de bine″, a mai spus actorul.

Șase fiice și trei cărți

În 2002, un Oscar onorific a confirmat „realizările sale remarcabile ca artist și ca om″. Poitier s-a căsătorit cu actrița Joanna Shimkus, a doua sa soție, la mijlocul anilor 1970.

A avut șase fiice cu cele două soții ale sale și a scris trei cărți – ‘This Life’ (1980), ‘The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography’ (2000) și ‘Life Beyond Measure: Scrisori către strănepoata mea” (2008).

„Dacă aplici rațiunea și logica la această carieră a mea, nu vei ajunge prea departe. Călătoria a fost incredibilă încă de la început. Atât de mult din viață, mi se pare, este determinat de hazardul pur″, a declarat el pentru Washington Post.

Poitier a scris trei cărți autobiografice, iar în 2013 a publicat ‘Montaro Caine’, un roman care a fost descris ca fiind în parte mister, în parte science fiction.

Poitier a fost ambasador al Bahamasului în Japonia și la UNESCO, agenția culturală a ONU. De asemenea, a făcut parte din consiliul de administrație al Walt Disney Co. din 1994 până în 2003.

Ceremonia de decernare a premiilor Oscar din 2014 a marcat cea de-a 50-a aniversare a istoricului Oscar al lui Poitier, iar acesta a fost prezent pentru a prezenta premiul pentru cel mai bun regizor.