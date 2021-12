Legea porcului aprinde spiritele printre români. Deputații, în fața unei decizii cruciale. Țăranii își strigă durerea

Evident că oamenii sunt nemulțumiți și consideră că ar trebui lăsați, la ei în curte, să crească câte animale vor.

Astfel, prin noua lege a porcului parlamentarii vor ca țăranul să crească-n gospodărie maximum cinci porci și să nu le mai dea celebrele lături rezultate din resturile alimentare. Nici creșterea scroafelor și a vierilor pentru reproducție nu va mai fi permisă în gospodăriile rurale. Cei care să crească porci trebuie să cumpere de la fermele autorizate. Așa scrie, negru pe alb, în noile reguli trimise spre legiferare la Camera Deputaților. Țăranii însă nici nu vor să audă.

Legea porcului îi nemulțumește pe țărani

„Sunt născut-crescut în comuna Frăsinet, de meserie operator-însămânțător. Și crescător de animale. Țăran! De la țară… Am o scroafă, chiar acum fată. A fătat deja șapte purcei. Până acum. Cu ea s-ar face opt. După noua lege, ce ar trebui să fac cu diferența de la cinci până la opt? Să-i omor, n-am cum. Să-i arunc, nu mă îndur. Să ne lase să creștem! Că dacă ne interzice reproducția, n-o să mai avem de unde să creștem nu cinci, unul! Pentru că n-o să avem de unde să cumpărăm. Că marii fermieri n-o să ne vândă nouă un purcel, doi, lui tanti Leana sau lui Tanti Gherghina. Și-o să ne facă să ne lipsim de tot. Să mergem la supermarket, să cumpărăm din Spania, din Germania, din Olanda… Sunt proprietar, în curtea mea, să vină să-mi interzică! Să vină să mi-i numere! Deci, nu se poate! Să ne lase-n pace!”, a spus cu năduf gospodarul Mihai Gherase, potrivit Digi24.

„Dacă mai avem și noi două-trei rude pe la oraș, să le creștem și lor câte un porc, nu cred că e o problemă. Și, oricum, la noi aici în comună s-a diminuat foarte mult creșterea porcului. Să ne dea și-o alternativă. Adică nu să impui drastic, domne, nu mai puteți să creșteți și punct. Sau nu puteți să faceți reproducție. Că degeaba poți să crești, dacă nu poți să faci reproducție. Să gândească mai bine! Să lase țăranul în pace, să crească animalele cum e tradiția la noi”, a declarat la rândul său, Ionuț Cartan.

Conform noilor reguli, ca să poată crește și vinde până la 15 porci anual, un țăran trebuie să-și facă… firmă. Exploatație comercială autorizată sanitar-veterinar, adică. În caz contrar… va crește maximum cinci, fără a avea dreptul să-i vândă! Inițiat de UDMR, proiectul noii legi a porcului este susținut de PSD, PNL și USR. A fost votată în Senat și așteaptă votul Camerei Deputaților.