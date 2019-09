Rolul Pilonului II de pensii este acela de a completa veniturile viitorilor pensionari, scrie dcbusiness.ro. Ce se întâmplă după ce beneficiarul acestei pensii moare: fondul acumulat se poate moșteni, dar nu de oricine. Moștenitorii de drept sunt doar copiii.

În cazul în care copiii sunt minori, aceștia moștenesc suma de bani aflată în cont. Dacă sunt majori, vor primi doar un fond de pensii la care vor avea acces numai la pensionare.

La articolul 23. al Legii pensiilor private scrie că:

Art. 38. – (1) În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

(2) Drepturile beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) sunt aceleaşi cu cele ale participanților la acel fond de pensii.

(3) Beneficiarul are dreptul, după caz, la:

a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii;

b) plata unică sau plăți eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalități, dacă nu are calitatea de participant.

(4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.