Lege pentru evazioniștii începători

Inculpații care au săvârşit o faptă de evaziune fiscală sunt iertați de urmărire penală dacă se acoperă integral prejudiciul produs, majorat cu 20 la sută, se arată într-un proiect de lege votat, ieri, de Camera Deputaților, for decizional.





„În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală dacă, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, se va dispune, o singură dată, renunţarea la urmărirea penală”, se arată în textul legii. Valoarea prejudiciului produs, plus majorările, se pot acoperi în termen de un an sau, în cazul în care mărimea evaziunii fiscale justifică o astfel de măsură, instanţa poate dispune acoperirea sumelor într-un interval de până la 3 ani. În situaţia în care condamnatul nu acoperă suma la termenul stabilit, suspendarea pedepsei sub supraveghere se va transforma în pedeapsă cu închisoare sub supraveghere.

