Legătura neștiută dintre Volodimir Zelenski și gemenele de la trupa Indiggo

Volodimir Zelenski a fost un actor de comedie apreciat înainte de a deveni președintele Ucrainei. În 2009, el a apărut întrr-un film alături de gemenele de la Indiggo, Gabriela și Mihaela Modorcea.

Zelenski a jucat în pelicula „No Love in the City”, o comedie spumoasă despre care prezintă aventurile a trei bărbați de origine rusă în New York. Ei încearcă să cucerească femei singure, dar ajuns să fie belstemați. Filmul a avut încasări de 11 milioane de dolari. Ideea scenariului i-a aparținut chiar actualului președinte al Ucrainei.

„Trei expatriați ruși iubesc viața și seduc femeile din New York până când se întâlnesc cu Sfântul Valentin, care este deghizat. Acesta îi blesteamă să rămână impotenți până când învață ce este dragostea adevărată. Fără dragoste-fără sex“, este prezentarea oficială a comediei pe site-ul imdb.com.

A jucat rol de președinte

Multe din momentele carierei sale par acum a fi premoniții ale vieții de acum a lui Volodimir Zelenki. Cel mai de succes rol al său a fost în „Sluga Poporului”, unde juca rolul unui profesor de istorie, devenit peste noapte, președinte, după ce un elev publică materiale video care arată corupția din stat. Comedia este una spumoasă și poate fi vizionată acum pe rețelele de streaming.

În decembrie 2018, Zelenski anunța, în mod real, candidatura la președinția Ucrainei. A câștigat alegerile pentru că mulți ucraineni s-au putut recunoaște în persoana lui.

„Lumea se identifică cu mine pentru că sunt un om deschis, pot fi rănit, mă enervez, mă supăr. Nu îmi ascund emoțiile în fața camerei, nu încerc să arăt diferit. Sunt neexperimentat, așa este. Dar dacă nu știu ceva, sunt sincer și recunosc”, declara Zelenski în seara victoriei.

„Rugăminte către Putin“

Un alt moment al carierei sale pare că prevestea ceea ce nimeni nu s-ar fi gândit în acest moment: războiul de astăzi. Chiar dacă Vladimir Putin a spus că nu îl cunoaște în momentul în care a câștigat alegerile, se pare că a fost spectator la unul dintre show-urile de comedie ale lui Volodimir Zelenski. S-ar fi întâmplat în 2001, iar multe dintre glume chiar îl vizau pe liderul de la Kremlin.

În acel spectacol, actorii jucau rolurile unor oameni aflaţi pe o insulă pustie şi fiecare dintre ei, în funcție de naționalitate, îi cerea ajutorul lui Vladimir Putin.

„Așteptați, așteptați! Eu acum mă adresez omului de care depinde soarta mea și nu doar a mea, ci a întregii Ucraine. Vladimir Vladimirovich, luați-mă, vă rog, măcar pentru datorii!”, spunea personajul lui Zelenski.