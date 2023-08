Legătura lui Gheboasă cu Bănel Nicoliță. Puțină lume știa asta

Gheboasă atrage atenția a sute de mii de adolescenți prin muzica sa, dar puțini sunt conștienți că a avut în trecut o legătură cu fotbalul. Gheboasă a fost un membru al echipei de juniori a clubului Chindia și, conform propriilor mărturisiri, și avea un talent în acest sport, dar a ales să-și urmeze pasiunea pentru muzică.

Gheboasă a dezvăluit și că atunci când juca fotbal avea porecla de „Bănel Nicoliță”, însă niciodată nu s-a gândit că avea un talent deosebit în acest sport, așa că a renunțat.

„Nu am fost rău deloc. Eu am făcut fotbal profesionist la Chindia. Bănel Nicoliță mi se spunea, jucam banda dreaptă. Muzica m-a ajutat, însă, cel mai mult. În 2020 m-am apucat, practic. Nu m-am gândit niciodată că sunt talentat, că am ceva în plus.

Am pornit doar cu o poveste de viață, cu refuzuri pe toate palierele, cu etnia mea. Am făcut un clip de 3 lei și mă știau doar vecinii. Piesa a ajuns în 3 luni la 1 milion de vizualizări pe YouTube. Apoi am făcut altele și am unele cu 15-16 milioane, de succes”, a declarat Gheboasă.