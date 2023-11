Legătura secretă dintre Mihai Bendeac și Ada Galeș. S-a aflat tot

Puțini știu despre legătura dintre Mihai Bendeac și Ada Galeș. Aceasta este o actriță în vârstă de 32 de ani care participă în cadrul emisiunii America Express, alături de mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș. Până acum, vedeta de la Teatrul Național și mama ei s-au descurcat în emisiunea de la Antena 1.

Legătura dintre Mihai Bendeac și Ada Galeș

Ada Galeș și Bendeac nu sunt doar colegi de breaslă. Cei doi mai au un lucru în comun. Este vorba despre un tatuaj care apare pe degetul inelar al mâinii stângi, în zona în care ar fi trebuit să fie verigheta. Fostul jurat de la iUmor are un tatuaj mic și discret care prezintă un cuvânt: „Never” (în trad. „Niciodată”). Prin acest tatuaj, actorul în vârstă de 40 de ani a vrut să arate că nu se va căsători niciodată.

În urmă cu câțiva ani, Ada Galeș a fost cerută în căsătorie de actorul Ștefan Iancu și și-a tatuat pe inelar o verighetă. Cu toate astea, relația nu a durat mult, iar concurenta de la America Express și-a modificat tatuajul. Ea mai fost căsătorită o dată, dar nici acest mariaj nu a fost cu noroc, potrivit Cancan.

S-a iubit și cu Ștefan Iancu

Ada Galeș a avut o relație extrem de controversată cu actorul Ștefan Iancu. Acesta a cerut-o în căsătorie pe concurenta de la America Express, chiar dacă era mult mai în vârstă ca el. În urmă cu ceva vreme, actrița declarase că Ștefan este un băiat foarte matur și că are toate șansele să se dezvolte frumos. O perioadă, cei doi s-au înțeles foarte bine și au anunțat că sunt gata să meargă la altar. Cu toate astea, ei s-au despărțit fără prea multe explicații.

Ada Galeș și Ștefan Iancu au fost și într-o emisiune TV pentru a discuta despre nuntă. La momentul respectiv, ei aveau verigheta tatuată pe deget, semn că lucrurile sunt serioase.

„El este mai emoţional. Încercăm să facem ce putem apropo de asta dar pentru mine este remarcabil că, deşi am cunoscut bărbaţi de toate vârstele, el are maturitate şi cea mai pregnantă capacitate de a se dezvolta pe care am întâlnit-o. Atâta timp cât înţelege ce e de făcut şi ce nu e de făcut, capacitatea lui de a se dezvolta şi de a se modifica este uluitoare, adică maturitatea lui poate că nu este vizibilă în vorbit dar în intimitate lucrurile sunt complet diferite, ceea ce este foarte important”, spunea Ada Galeș despre fostul ei iubit.