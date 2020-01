„Anul 2019 s-a încheiat mai degrabă prost pentru Donald Trump, care a devenit al treilea președinte al SUA pus sub acuzație în fața Congresului. Telefonul dat președintelui ucrainean i-a adus două capete de acuzare: abuz de putere și obstrucționarea activității Congresului, pentru care va fi nevoit să răspundă în fața Senatului, poate încă din luna ianuarie. Niciodată un președinte nu a fost destituit de senatori. Richard Nixon a preferat să demisioneze. În acest moment, majoritatea face bloc în spatele președintelui. Cel puțin 20 de republicani ar trebui să voteze în Senat pentru destituirea lui Donald Trump, ceea ce pare puțin probabil.

Președintele ar putea chiar profita de oportunitate pentru a-și mobiliza și mai mult baza de susținători. El a lăsat deja să se înțeleagă că va utiliza acest proces ca pe o tribună politică: «Vom dezvălui, pentru prima oară, în ce măsură este corupt acest sistem politic. Am fost ales pentru a asana corupția, și asta fac eu acum!»

Vestea cea proastă ar putea veni chiar de la economia americană, cu o posibilă încetinire a creșterii, ba chiar o recesiune. Or PIB-ul va fi sub ochii tuturor în acest an electoral. De un secol încoace, niciun președinte american nu a fost reales într-o perioadă de recesiune. Numeroși economiști sunt îngrijorați de această perspectivă după scurta inversare a curbei taxelor din vara aceasta. O configurație care se observă înaintea fiecărei crize economice din SUA. Neliniștea s-a risipit oarecum după publicarea, la finalul anului, a cifrelor pozitive privind angajarea forței de muncă.

O revenire la G8?

O altă întâlnire așteptată în 2020, de data aceasta pe scena internațională: reuniunea G7, care va avea loc în SUA în luna iunie. Donald Trump a visat la un moment dat să organizeze reuniunea la una din reședințele sale din Florida. Până la urmă a renunțat, sub presiunea diplomatică. Clubul celor 7 mari puteri se va reuni în cadrul mai convențional de la Camp David, care a mai servit aceluiași scop acum șapte ani. După memorabila turnură din 2016 de la Ottawa, imprevizibilul președinte va dezechilibra din nou summitul?

Vara trecută, cu puțin timp înainte de a merge la Biarritz, Trump nu și-a ascuns intențiile de a-l convoca pe Vladimir Putin (în SUA). «Aș putea, desigur, să îl invit», le-a răspuns atunci jurnaliștilor. Moscova a fost exclusă de la summit după anexarea Crimeei, în 2014. Anunțul a fost primit cu răceală de aliați. «Fără un progres clar și tangibil în aplicarea Acordului de la Minsk nu poate avea loc o reformă a G8», a condiționat Emmanuel Macron.

Pentru candidat, chestiunile serioase vor începe la vară. Partidul Republican va avea Convenția Națională între 24 și 27 august la Charlotte. Donald Trump va fi învestit oficial drept candidat republican, fără îndoială. Doar doi candidați contestă formal nominalizarea – Joe Walsh și Bill Weld, dar ei nu au nicio șansă să îl detroneze. Numele vicepreședintelui va fi anunțat în Carolina de Nord. Dacă numele fostei ambasadoare Nikki Haley a fost un timp vehiculat pentru a seduce electoratul feminin, Donald Trump a pus capăt zvonurilor în noiembrie: «Mike Pence este un mare vicepreședinte. Este omul nostru 100%.»

Candidatul își va înfrunta adversarul democrat în cadrul a trei dezbateri televizate programate pe 29 septembrie, 15 octombrie și 22 octombrie. Dar anturajul său a lăsat să se înțeleagă că ar putea să nu participe la acestea.

Verdictul urnelor este așteptat pentru seara de 3 noiembrie. Atât de departe de scadență, sondajele nu pot fi un indicator de încredere. În octombrie, analiștii de la Moody’s analytics anunțau o victorie clară pentru Donald Trump. Pentru a determina rezultatul scrutinului, firma – reputată pentru exactitatea analizelor sale – a luat în calcul mai mulți indicatori: prețul carburantului, rata șomajului, cota de popularitate…

Potrivit cercetătorilor, o umbră ar putea contrazice acest scenariu: o mobilizare istorică a electorilor democrați. În acest caz, Trump ar putea pierde în trei din statele cheie din Midwest – Wisconsin, Michigan și Pennsylvania, ceea ce ar anihila speranțele unui al doilea mandat. Dar și în acest caz, Donald Trump poate fi liniștit: dacă Moody’sAanalytics a reușit să prevadă rezultatul la aproape toate alegerile americane din 1980 încoace, s-a înșelat o singură dată: în 2016″, scrie Le Figaro.

Te-ar putea interesa și: