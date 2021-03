Consilierul pe probleme externe al Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl. Ambasador Lazăr Comănescu, a participat azi, 24 martie, la webinarul „Achizițiile publice în România: „ Cadrul operațional, practica și oportunitățile de investiții”, organizat, in colaborare, de către Ambasada României in Franţa, MEDEF(Mouvement des entrprises francaises) si Asociaţia experţilor in achiziţii publice – Bucureşti.

Dezbaterea a vizat îndeosebi aspecte privind cadrul si modalităţile de utilizare eficientă a banilor publici, astfel încât să se asigure un raport optimal с alitate/pr еț , satisfacerea interesului public, prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului de viaţă al comunităţii, precum și stimularea dezvoltării economice.