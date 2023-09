Laurențiu Reghecampf, din nou în Arabia Saudită. De data aceasta alături de Corina Caciuc

Deși zvonurile apărute susțineau că Laurențiu Reghecampf ar fi abandonat-o pe Corina și Liam în România, tehnicianul a plecat în Arabia Saudită alături de cei doi.

Fostul partener al Anamariei Prodan afirmă că se simte un bărbat realizat. Acesta consideră că destinul și-a pus lucrurile în ordine pentru el și familia sa într-un mod absolut minunat.

După victoria Universității Craiova cu 2-1 împotriva echipei Sepsi, Laurențiu Reghecampf a informat conducerea clubului oltean că va părăsi echipa.

Al-Tai a achitat clauza de reziliere a contractului în valoare de 300.000 de euro. Astfel că, antrenorul se va întoarce în regiunea Golfului Persic, unde a mai antrenat echipe precum Al-Hilal, Al Wahda, Al-Wasl și Al Ahli.

Al-Tai a fost recent pregătită și de Mirel Rădoi, în perioada ianuarie – mai 2023.

Laurențiu Reghecampf a trăit o surpriză de proporții cu ocazia zilei lui de naștere. Corina Caciuc i-a transmis un mesaj care a generat numeroase întrebări și a stârnit interesul fanilor.

Corina Caciuc i-a făcut antrenorului un tort inedit, pe care a scris un mesaj din care reiese că va deveni, din nou, tătic : „La mulți ani, iubirea mea! 1+1=4”.

Reghe a împărtășit și amintiri despre momentul în care a întâlnit-o pe iubita sa, Corina Caciuc. Antrenorul a dezvăluit că a avut șansa să o vadă la o petrecere și că a fost uimit de frumusețea ei. Mai mult, el a subliniat că simte o dragoste profundă pentru partenera sa și că aceasta îi aduce o fericire deplină.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva.

Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă!”, a spus fostul Anamariei Prodan.