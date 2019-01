A REVENIT în FORȚĂ! Laura Codruţa Kovesi a ajuns la CEDO. Decizia RADICALĂ luată de fosta șefă DNA

Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, a afirmat recent că a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în care contestă modul în care a fost revocată din funcţie.





Kovesi susţine în plângerea adresată CEDO că procedura de revocare a încălcat drepturile omului prin faptul că nu i-a oferit nicio cale de apărare, potrivit digi24.ro

Laura Codruţa Kovesi a fost revocată din funcţie la data de 9.iulie 2018. La acea dată, fosta şefă a DNA a declarat că revocarea nu a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege.

„După cum ştiţi, preşedintele a emis decretul de revocare. Aşadar, mandatul meu încetează începând de azi. Am fost şef al DNA timp de 5 ani şi tot ce am realizat sau nu am realizat am consemnat într-un raport care va putea fi studiat pe site. Propunerea de revocare nu a întrunit condiţiile prevăzute de lege!

