Laura Codruța Kovesi: Iohannis mi-a cerut în vara lui 2018 demisia de la șefia DNA

Kovesi, în prezent șefă a Parchetului European, a declarat, într-un interviu acordat publicației G4Media.ro, că președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia în vara lui 2018 de la șefia DNA, înainte de a semna decretul de revocare din funcție, obligat printr-o decizie a Curții Constituționale, însă președintele s-a lovit de refuzul vehement al acesteia.

„Rolul meu nu este să ajut președinții să treacă peste momente delicate când trebuie să explice propriile lor decizii”, a motivat Kovesi refuzul de a demisiona, precizând că nu avea niciun motiv să plece din funcție. Aceasta a mai adăugat că se aștepta la finalul mandatului ca cineva să-i mulțumească pentru ce a făcut, nu să-i ceară demisia.

Fosta șefă DNA a negat că ar fi fost dezamăgită de cererea președintelui, menționând că nu a luat întâmplarea prea personal, ci că a fost mai mult o chestiune de profesionalism și corectitudine.

„N-am luat-o în niciun fel (n.r. demisia). Știam că este acea decizie a Curții Constituționale. Știam că trebuie să semneze decretul de revocare. Mă așteptam să mi se spună ok, mulțumim pentru ce ai făcut la DNA, bine, rău nu contează. Eu am mulțumit tuturor celor care au fost înaintea mea și colegilor pentru munca lor. Mi s-a cerut demisia. Am zis că nu, ce zic eu dimineața când mă uit în oglindă? Vreau să fiu cu conștiința împăcată, să fiu liniștită. Și asta a fost”, a spus Kovesi.

Au fost 5 ani foarte grei și cu colegi care și-au asumat foarte multe riscuri

Despre activitatea din cadrul DNA, Laura Codruța Kovesi a afirmat că a fost o perioadă dificilă în care atât ea cât și colegii ei și-au asumat multe riscuri și au avut de înfruntat multe umilințe, insulte și hărțuire.

„Au fost 5 ani foarte grei și cu colegi care și-au asumat foarte multe riscuri. Vă amintiți că o perioadă lungă de timp toți am fost hărțuiți, umiliți, atacați, făcuți în toate felurile, doar pentru că am îndrăznit să ne facem treaba. Eu nu zic că am fost perfecți, nu zic că am fost perfecți, nu zic că dosarele au fost perfecte”, a explicat fosta șefă DNA, adăugând că s-a străduit să demonstreze că legea este egală pentru toată lumea.

Aceasta a mai spus că oamenii din DNA au fost lăsați singuri de autoritățile statului, însă acum sunt cu adevărat sprijiniți de Parchetul European.

„Poate au fost colegi care au făcut greșeli, poate că au fost dosare în care n-a fost sută la sută perfecțiunea, dar ne-am străduit, am încercat să arătăm că legea este egală pentru toată lumea. Am avut curaj, ne-am asumat ceea ce avem de făcut. Deci, pentru mine, DNA rămâne o instituție care va fi în sufletul meu și nu pot să fiu detașată. Și sunt aceiași oameni în DNA acum. Dacă ar fi să comentez, aș spune: nu-i lăsați singuri. Deci, o perioadă lungă de timp, cel puțin până a început Parchetul European să lucreze, ei au fost lăsați singuri”, a explicat Kovesi.

Înlăturarea Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA și propulsarea ei în funcția de șef al Parchetului European are o istorie în care permanent aparențele au arătat cu totul altceva decât se petrecea cu adevărat în culise. Istoria acestei afaceri a avut doua scopuri ținute ascunse vederii și înțelegerii lor de către public. Primul țel a fost acela ca președintele Klaus Iohannis să o vadă pe Kovesi plecată de la DNA, al doilea, recuperarea acesteia de către Bruxelles, în vederea executării la scară europeană a unor misiuni aidoma celor executate la DNA.