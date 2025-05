Politica Lasconi și-a anunțat demisionează de la șefia USR: Am luptat cu un sistem putred, corupt







Elena Lasconi a anunțat luni dimineață că demisionează din funcția de președintă a Uniunii Salvați România (USR), conform unui comunicat de presă emis de Biroul de comunicare al partidului. La alegerile de duminică, ea a obținut aproximativ 2,6% din voturi.

Elena Lasconi și-a anunțat demisia

Decizia vine după o perioadă complicată pentru Elena Lasconi, atât pe plan politic, cât și pe plan personal. Și după o serie de gesturi controversate.

„A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcția de președinte USR. Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca România să fie mai bine”, a mai declarat Lasconi.

În mesajul său, Elena Lasconi a evidențiat angajamentul față de valorile fundamentale ale USR și și-a reafirmat sprijinul pentru continuarea luptei împotriva corupției, precum și pentru construirea unei Românii drepte și moderne. Țara noastră se află într-o perioadă complexă, plină de provocări. Este esențial ca eforturile noastre să se concentreze pe susținerea unui parcurs proeuropean și pe accelerarea schimbărilor într-un sistem care s-a dovedit nefuncțional în beneficiul cetățenilor.

„Am făcut, spun eu, tot ceea ce era corect pentru un om care și-a dorit ca USR să fie total altceva decât vechea clasă politică. Am luptat cu toată puterea mea cu un sistem putred, corupt, care ne ține captivi de 35 de ani. Poate am făcut și greșeli în acest parcurs, dar niciodată nu am abandonat buna-credință și am speranța că, împreună, începând de anul trecut, am reușit să creăm fisuri în acest sistem”, a mai spus Elena Lasconi.

Lasconi, recunoștință față de colegii din USR

Elena Lasconi își exprimă recunoștința față de colegii din partid, susținători și toți cei care i-au fost alături pe parcursul acestui drum.

„Vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați arătat încredere, respect, susținere. Și mă refer la voi, colegii mei din USR, la voi, susținători, voluntari, oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată, dar care au crezut în mine”, a mai spus lidera USR.

Deși se retrage din funcția de conducere, Elena Lasconi anunță că va continua să fie activă în viața publică și în demersurile de reformare a clasei politice tradiționale, dedicate serviciului public.

„Vă puteți baza pe mine că rămân la fel de determinată să ajut cu toată puterea orice demers care ne va face să scăpăm de un sistem ticălos. Am speranța, și sper că o aveți și voi, că împreună vom reuși să dăm țării noastre ceea ce merită: un viitor bun, spre Vest, fără corupție”, a încheiat Elena Lasconi.

Reamintim că Biroul Național al USR a decis, încă de vineri, convocarea unui congres pentru alegerea unui nou președinte al partidului. Această hotărâre a fost luată la o zi după ce Elena Lasconi a publicat imagini în care apăreau separat Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fost adjunct al SRI, sugerând o întâlnire între aceștia. Alegerile pentru conducerea USR sunt programate pentru 21 iunie, iar Dominic Fritz, primarul Timișoarei, este considerat favorit pentru funcția de președinte, conform surselor politice citate de News.ro.

Demisia Elenei Laconi, cerută în Comitetul Politic al USR întrunit astăzi

Astăzi, la ora 17:00, Comitetul Politic al USR se va reuni pentru a analiza rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale și pentru a discuta strategia pentru turul doi. De asemenea, liderii partidului îi vor solicita Elenei Lasconi să demisioneze din funcția de președinte, având în vedere rezultatul obținut duminică, conform surselor menționate.

Comitetul Politic este organul extins de conducere al partidului, care include parlamentari, primari, eurodeputați, președinți de filiale și vicepreședinți ai USR.

Vineri, cu două zile înainte de alegerile prezidențiale, 21 de filiale USR au solicitat Biroului Național, forul colectiv de conducere, convocarea unui congres pentru alegerea unui nou președinte, înlocuind-o pe Elena Lasconi.

Decizia a fost luată în contextul în care, joi seara, la finalul campaniei electorale, Elena Lasconi a postat pe Facebook fotografii care sugerau o întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI în mandatele lui Traian Băsescu. Cei trei erau surprinși ieșind separat dintr-o clădire. După publicarea imaginilor, Nicușor Dan și Victor Ponta au negat întâlnirea și au depus plângere penală împotriva Elenei Lasconi, iar Florian Coldea a acuzat, de asemenea, că imaginile sunt false.

Congres USR pe 21 iunie

Congresul pentru alegerea noului președinte al USR va avea loc pe 21 iunie, iar Dominic Fritz este considerat favorit pentru această funcție, conform surselor citate. Fritz a fost printre liderii USR care au susținut retragerea sprijinului politic pentru Elena Lasconi și au pledat pentru susținerea lui Nicușor Dan în cursa prezidențială. „Chiar dacă am fost criticați, aseară s-a dovedit că am luat decizia corectă alegând să-l susținem pe Nicușor Dan. Fără acea decizie, astăzi am fi avut o finală între Simion și Crin Antonescu”, a declarat un lider USR pentru News.ro.

În prezent, partidul așteaptă demisia Elenei Lasconi, care a obținut doar 2,7% în primul tur al alegerilor prezidențiale, în timp ce în toamnă reușise să se califice în finală. „Nu cred că va pleca de bunăvoie, dar oricum va fi schimbată la Congres. Direcția noastră este clară: vom rămâne într-un parteneriat cu Nicușor Dan, indiferent de rezultatul din turul doi”, au afirmat sursele citate.

Congresul USR se convoacă prin decizia Biroului Național sau la cererea unei treimi dintre filialele județene, conform statutului partidului. Mai mulți lideri USR au postat, în noaptea de duminică spre luni, fotografii în care apar alături de Nicușor Dan, subliniind mobilizarea masivă pentru a-l susține în alegeri.

„Felicitări România, felicitări Nicuşor Dan! Mândru de această ţară.Iar de mâine ne mobilizăm cum n-am mai făcut-o în viaţa noastră. România trebuie să rămână în Europa”, a scris Dominic Fritz, vicepreședinte al USR și unul dintre liderii formațiunii pe Facebook.

Drulă: USR a luat o decizie dificilă acum câteva săptămâni

Fostul președinte al USR, Cătălin Drulă, a subliniat că ne așteaptă o perioadă dificilă.

„Nicușor Dan a ajuns în turul 2! Începe cea mai intensă luptă! Avem nevoie de sprijinul tuturor pentru a înfrunta extremismul”, a declarat Drulă.

De asemenea, Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății din partea USR, a menționat că „2 milioane de români au recunoscut seriozitatea și onestitatea lui Nicușor Dan”.

El a adăugat că „USR a luat o decizie dificilă acum câteva săptămâni”.

„Ar fi trebuit să o facem mai din timp şi mai puţin brusc (...) Uitându-ne la cifrele de azi, ştim că am făcut ce trebuie.În orele şi zilele următoare toţi contracandidaţii şi toate partidele vor putea demonstra cât de responsabili / responsabile şi pro-europeni / pro-europene sunt. (...) Sper ca în următoarele zile să găsim cât mai mulţi dintre noi înţelepciunea de a înţelege şi acţiona noua realitate, cu decizii care pun binele comun mai presus de umori personale, interesele vechi şi reflexele de partid”, a mai spus Vlad Voiculescu.

Reamintim că Elena Lasconi a rămas fără sprijinul Uniunea Salvați România (USR), în aprilie. Lidera partidului a declarat că se simte trădată și a acuzat „Sistemul” și conexiunile acestuia cu membrii USR. Lasconi a sugerat că decizia USR de a-l susține pe Nicușor Dan în locul ei ar putea avea ca scop anularea scrutinului prezidențial.

Elena Lasconi despre USR: Probabil se gândeau să anuleze alegerile

Lasconi a afirmat miercuri, 16 aprilie, că „trădarea nu este ușoară”.

Nu știu dacă ați avut trădări în viața dumneavoastră, dar cred că orice om care a fost trădat măcar o singură dată în viața asta înțelege că nu e ușor, mai ales că sunt într-o luptă extrem de grea și eu m-am aruncat în foc pentru USR. Acum, ei mă împing pe mine”.

Președinta USR afirmă că decizia de a nu o mai susține nu poate fi justificată printr-un context politic diferit.

„Am auzit de foarte multe ori spunându-se asta, este un alt context, doamnă Lasconi, alt context. De parcă anul trecut, la primul tur, cineva m-ar fi votat de frică.

Nu, frica s-a instalat după turul I. Deci hai să ne revenim puțin (...) Cred că românii văd în mine singurul candidat cu adevărat independent, cu adevărat antisistem, care nu are în spate niciun grup de interese și care nu face jocurile nimănui, nici măcar ale șmecherilor din USR”, a declarat Elena Lasconi

Lasconi, despre o eventuală anulare a turului II

În același interviu, Elena Lasconi a sugerat că mișcarea USR-ului ar putea ascunde intenția de a provoca o nouă anulare a scrutinului prezidențial, similară celei din 2024, decisă de Curtea Constituțională.

Lasconi a vorbit despre un „Sistem” care ar influența USR, pe care îl asociază cu PSD, PNL, „oameni puternici” din aceste partide, servicii secrete sau foști membri ai acestora. Întrebată despre ce legătură ar avea aceștia cu USR, ea a afirmat că există conexiuni cu anumiți membri ai partidului, descriind acțiunile lor ca fiind „josnice”.

Retragerea sprijinului USR, o strategie a „sistemului”

Lasconi a speculat că miza retragerii sprijinului ar putea fi o strategie a „sistemului” pentru a manipula rezultatul alegerilor, sugerând că aceștia ar putea încerca să anuleze scrutinul dacă „pasiența” nu le iese, deși a recunoscut că voturile sale nu s-ar transfera automat către Nicușor Dan.

„Dați-mi voie să cred că nu le iese iarăși pasiența și probabil se gândeau să anuleze alegerile Curtea”, a mai afirmat lidera USR. referindu-se la eșecul candidatului coaliției.