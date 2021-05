Larisa Iordache și a tatuat cercurile olimpice. Tatuajul și l-a făcut pe antebrațul liber. Sportiva mai are un tatuaj, pe cealaltă mână. Larisa a suferit o ruptură de tendon ahilian stâng la Mondialele de gimnastică din 2017, de la Montreal. De atunci a fost nevoită să se opereze de trei ori. Gimnasta își anunțase revenirea anul trecut, după trei ani de pauză, dar a avut ghinionul să se îmbolnăvească de COVID-19.

Cei doi i-au fost alături și în perioada în care a fost bolnavă. Credeți că a stat în pat? Nici gând. „M-am odihnit și eu. Dl. Cristi și doamna Loulou (Lăcrămioara Moldovan) mi-au adus barele și aparatele acasă. Nu era la fel antrenamentul din sală cu cel de acasă”, a povestit gimnasta, despre convalescență. „Un sportiv trebuie să se mențină indiferent de situație. De asta noi ne antrenăm atât de mult pentru că trebuie să faci și atunci când nu te simți bine”, a declarat Larisa, într-o emisiune TV.

Alături de antrenorii ei care au pregătit-o din vremea când evolua la juniori, Cristian și Lăcrămioara Moldovan, Larisa a impresionat la Campionatul European și și-a adjudecat „un snop” de medalii, primăvara aceasta.

Pariul cu antrenorul a fost onorat

Despre cei doi antrenori, Larisa Iordache are numai cuvinte de laudă și mărturisește că îi sunt alături chiar și în momentele dificile, atunci când gimnasta are o zi proastă. Alături de ea a fost unul dintre antrenori și aseară, când Larisa Iordache a ajuns în salonul unui celebru artist tatuator.

Dar nu se încurajare avea nevoie sportiva. Ea mai are un tatuaj. De data aceasta, l-a convins și pe antrenorul ei să îi facă exact același desen, pe braț. Totul a pornit de la un pariu. Pe care sportiva l-a anunțat în urmă cu aproape o lună.

„Acum chiar cred că totul se întâmplă cu un scop și exact așa cum trebuie. Am avut 4 luni grele în care am muncit cum am putut, am avut antrenamente când simțeam că sunt cea mai bună și antrenamente când mă simțeam inutil de slabă în ceea ce fac. Toață treaba a stat în capul meu. Am avut nevoie de răbdare cu mine, de înțelegere și acceptare pentru a ajunge aici la Basel. Este teribil de greu să te macine gândurile din diferite situații pentru că ajunsesem la nivelul în care chiar nu mai știam cum să controlez asta.

În mintea mea era doar… „de ce? Cum? Chiar nu pot înțelege?” . Dar tot răul spre bine, nu? Am avut NOROC pentru că am lângă mine doi oameni mai mult decât minunați și sunt sigură că nu le-a fost deloc ușor. M-au „suportat” zi de zi cu toate problemele mele de neîncredere și lipsa de concentrare pe care am avut-o aproape zilnic. Cred că le-a fost foarte greu și de aceea îi apreciez și mai tare și vreau să le MULȚUMESC.

Deoarece ei au crezut în mine când eu nu o mai făceam. Au fost lângă mine MEREU. Antrenorii mei, despre ei este vorba. @loumtlc @cristi_aerobic VĂ MULȚUMESC împreună am luat ultimul bilet către Jocurile Olimpice de la Tokyo #team Acum mai rămâne să respectam pariul, Dom’Cristi” – a fost mesajul Larisei.

Aseară, cei doi s-au lăsat pe mâna tatuatorului și au plecat acasă cu cercurile olimpice tatuate colorat.