Lacrimi la Hollywood. Soția unui cunoscut producător, împușcată în propria casă în timpul unui jaf

Femeia a fost victima unui jaf, care s-a produs în dimineața zilei de miercuri, 1 decembrie 2021.

Departamentul de Poliție din Beverly Hills a declarat că ofițerii au găsit miercuri victima cu o rană de armă, fiind dusă la spital unde a murit. Suspecții părăsiseră locul crimei până la sosirea poliției. Nu au fost efectuate arestări. Potrivit unei surse anonime citate de Times, suspecții au împușcat și un agent de securitate de pe proprietate.

Fost model era cunoscută pentru activitatea sa filantropică

Jacqueline Avant, un fost model, era cunoscută pentru activitatea sa filantropică. Aceasta a fost preşedintă a Neighbors of Watts, grup de sprijin pentru South Central Community Child Care Center şi preşedintă a NOW. Ea a fost şi membru în consiliul directorilor al International Student Center la UCLA.

Soțul ei, Clarence Avant, supranumit Godfather of Black Music, este un renumit director executiv de discuri și producător de film care a ajutat la lansarea carierei unor mari nume din muzică precum Bill Withers, Michael Jackson și Babyface, potrivit The Hollywood Reporter.

Fiica cuplului, Nicole Avant, care a produs un documentar Netflix în 2019 despre tatăl ei, numit The Black Godfather, este căsătorită cu co-CEO și director de conținut Netflix Ted Sarandos.

Jacqueline și Clarence Avant erau căsătoriți din anul 1967 și au împreună doi copii. Bahamas Nicole Avant s-a născut pe 6 martie 1968, în timp ce Alexander Du Bois Avant a venit pe lume pe 3 august 1971.

Clarence Avant a fost inclus la începutul anului 2021 în Rock and Roll Hall of Fame. El a fost subiectul documentarului din 2019 „The Black Godfather”, care i-a analizat influența politică, moștenirea muzicală și munca cu muzicieni precum Bill Withers și Babyface.