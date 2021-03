Celebra Ellen, vinde conacul din Beverly Hills cu 53,5 milioane de dolari. De-a lungul anilor, conacul a aparținut vedetei de tenis Pete Sampras și creatorului „Will & Grace”.

Ellen și de Portia De Rossi au cumpărat și vând proprietăți într-un ritm fulgerător în ultimii ani. De această dată, urmăresc un profit de 11 milioane de dolari dacă vor vinde conacul. În noiembrie anul trecut, au vândut o proprietate din Bali pentru 33,3 milioane de dolari.

Celebra Ellen vinde conacul din Beverly Hills cu 53,5 milioane de dolari

Celebra prezentatoare TV în vârstă de 63 de ani speră să încaseze 11 milioane de dolari în plus pe proprietate. A conviețuit în această casă alături de soția ei Portia De Rossi, în vârstă de 48 de ani. Ellen DeGeneres a cumpărat casa de la Adam Levine.

Casa în stil tradițional din Beverly Hills:

Ellen DeGeneres își vinde conacul din Beverly Hills. Ellen a cumpărat conacul din California de la vocalistul trupei Maroon 5 în 2019. Fosta proprietate a lui Adam Levine are o dimensiune enormă de 10.000 de metri pătrați.

Se spune că Ellen DeGeneres și Portia De Rossi au luat proprietatea de la Adam pentru 45 de milioane de dolari. Așa că, dacă reușesc să vândă casa cu 53,5 milioane de dolari. Acestea au listat proprietatea prin agentul imobiliar de lux Kurt Rappaport.

Conacul are 10.400 de metri pătrați. Are cinci dormitoare și nouă băi, precum și spații de locuit formale cu ferestre și uși încadrate din oțel. Foaierul cu două etaje are podele din lemn, iar livingul cu pereți de ipsos alb are un șemineu de piatră.

Alte atracții includ o bibliotecă cu lambriuri din lemn, bucătărie gourmet, cinematograf și sală de gimnastică. Un sistem modern de securitate menține conacul în siguranță.

Proprietatea de lux se mândrește cu propria bucătărie în aer liber. Bucătăria este dotată cu un uriaș cuptor pentru pizza. De asemenea, dispune de un teren de tenis și o piscină fabuloasă. Proprietatea are propriul bar în sala de mese, o pensiune și propriul centru spa. Mai multe puteţi citi pe retetesivedete.

Ellen DeGeneres o complimentează pe Jane Fonda

Jane Fonda și-a dezvăluit schimbarea de look în emisiunea lui Ellen. În timp ce celebra prezentatoare TV a exprimat cât de mult i-a plăcut coafura lui Jane Fonda, vedeta de la Hollywood i-a spus gazdei că este extrem de fericită.