„Exista un singur Dumnezeu și da, credem în viața de apoi”, a spus Budeanu.

„Raul este o certitudine indusa de cand abia stim ce este cu noi, tocmai de cei ce ar trebui sa ne protejeze sufletele pure…si anume de parintii si adultii ce ne asigura ca exista rai si iad si ca daca nu faci cum trebuie ajungi in iad, unde esti pedepsit, iar daca faci ce trebuie, ajungi in rai, unde curge miere pe pereti si cainii au covrigi in coada.

Situatia se complica din start si asta pentru ca acest generic „a face ce trebuie” difera ca semnificatie de la un parinte la altul, precum si de la un adult la altul. Astfel nebuloasa este ca pana la urma nu exista exact o regula despre ce este bine si ce este rau si ajungem pana la urma amestecati pe acolo si astfel de fapt ceea ce ni se induce nu exista. Tot asa a fost inventata intr o buna zi si chestia asta cu raiul si iadul.

Exista un singur Dumnezeu si da, credem in viata de apoi, dar atat. Felul in care traiesti pe pamant va fi felul in care vei continua ca spirit si dincolo. Nu sta nimeni dupa sa ti mai bata obrazul. Dupa nu mai exista alegere. Abia atunci, dupa, traiesti ceea ce ai ales spiritual si moral si intelectual. Atat. Nu vine cineva sa ti explice cat de rau ai fost si cat o sa platesti pentru asta in vietile ce vor urma. Traiesti doar ceea ce alegi si atat.

Nu va mai indoctrinati copiii cu imbecilitati, cu draci cu coarne si cazane cu smoala. Explicati le ce inseamna spirit, ce inseamna suflet, ce inseamna iubirea. Totul este iubire. E atat de simplu. Doar faptul ca va ganditi sa le povestiti despre draci si Satana este la propriu un rau voit facut….lor, celor pe care trebuie sa i aparati si pe care trebuie sa i asigurati ca Dumnezeu este in ei…in noi toti”, a scris pe pagina sa de Facebook, stilista Dana Budeanu.

Te-ar putea interesa și: