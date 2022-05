La Ministerul Sănătății au fost deblocate proiecte uriașe. Cum arată raportul ministrului Alexandru Rafila

În primele trei luni după preluarea conducerii Ministerului Sănătății, Alexandru Rafila a spus că a reușit să dubleze numărul de teste anti-COVID-19 pentru pacienții infectați cu coronavirus, iar asta cu ajutorul medicilor de familie și prin dezvoltarea unor noi centre de recoltare, în cadrul cărora s-au implicat mai mulți reprezentanți din farmaciile românești.

„Cel mai important a fost că am reușit să mobilizăm medicii de familie, pe de o parte, şi să creăm o reţea naţională de 230 de centre ambulatorii de evaluare şi tratament care au putut să furnizeze servicii medicale oamenilor. (…) Oamenii cu alte patologii au avut acces la servicii medicale. Lucrul acesta a dus la scăderea de 4 ori a mortalităţii între valul al 4-lea şi valul al 5-lea. (…) Am reuşit să reducem numărul de morţi în România, ceea ce este extrem de important. Concluzia pe care am tras-o în urma acestei evoluţii din pandemie ar trebui să ne călăuzească şi în viitor, atunci când avem proiecte pentru sănătatea românilor, şi să ne gândim că dezvoltarea acestor servici apropiate de cetăţeni – ambulatorii, împreună cu un pachet de investigaţii şi tratament – este esenţială”, a spus medicul Alexandru Rafila, comentând obiectivele îndeplinite în cele șase luni de la preluarea mandatului de ministru al Sănătății.