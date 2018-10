L-a părăsit iubita și a decis să-și ia lumea-n cap! Un român s-a urcat pe bicicletă și nu s-a mai oprit din pedalat. După aproape patru ani, a apărut un anunț șocant...

Radu Păltineanu a fost jefuit pe stradă și, atenție!, a împărțit barca, la un moment dat, cu niște traficanți de droguri din Panama. Dar, în general, a cunoscut oameni extraordinar de primitori. L-au găzduit, i-au vorbit despre viața lor, l-au ascultat vorbind despre extraordinara sa aventură.





„În luna ianuarie a acestui an, la scurt timp după ce m-am mutat cu iubita mea iraniană în Bucureși, am fost părăsit. Situația a fost mai complicată. Ea era imigrantă din Iran, ceea ce a făcut-o mai exotică. Ba chiar, acesta a fost unul dintre motivele pentru care m-am îndrăgostit de ea.

După ce m-a părăsit, am simți că întreaga lume se prăbușește în fața ochilor mei. Ne-am făcut planuri de căsătorie și apoi să călătorim împreună, însă totul pierise. În acel moment, am fost nevoit să investesc în altceva, în ceva măreț. Și ce „proiect” mai nebunesc decât să pornesc din Alaska într-o expediție pe bicicletă, pe cel mai lung drum al lumii, până în Argentina, exista?", a mărturisit Radu Păltineanu, în 2015.

Și a plecat să traverseze cele două Americi.

La finalul acestui an, mesajul a venit fulgerător, lumea amintindu-și despre românul care a plecat să pedaleze prin lumea largă: „Mi-am început expediția americană pe 5 august 2015, în tundra alaskană, coborând apoi în paralel cu lanțul munților Stâncoși, Canada și Statele Unite. A urmat deșertul Chihuahua, Platoul Central Mexican, ascensiunea pe cel mai înalt vulcan din America de Nord, Orizaba (5.636 m), jungla din sudul Mexicului și Guatemala, vulcanii Americii Centrale și căldura infernală a Tropicelor. Din Columbia, am luat-o spre est, începând să zig-zăguiesc pe întreg continentul sud american. Au venit, pe rând, Marea Savană și cascada Angel în Venezuela, jungla guyaneză, Amazonia și atingerea punctului cel mai îndepărtat de centrul Terrei, vârful Whimper (6.268 m) din Masivul Chimborazo, în Ecuador. Apoi, deșertul de pe coasta peruană, altiplano andin, unde am pedalat, uneori, la peste 4.500 de m altitudine, căldurile infernale din nordul Argentinei și Paraguay și, în final, stepa nesfârșită a Patagoniei. Pot spune cu mâna pe inimă: wow, what an amazing journey!”, a scris tânărul.

Acesta a arătat curioșilor și imagini inedite din fascinanta lui călătorie.

