L-a făcut praf pe Gigi Becali! Un celebru jucător i-a dat marea lovitură: Are propria lui lume

Într-un interviu realizat de jurnaliștii polonezi de la gazetakrakowska.pl, Zdenek Ondrasek s-a referit la experiența neplăcută trăită la FCSB. Atacantul a explicat că Gigi Becali este principalul vinovat pentru că șederea lui în România a fost atât de scurtă.

Amintim că latifundiarul din Pipera l-a informat pe jucătorul ceh că nu mai are nevoie de serviciile sale după doar câteva meciuri. Adus la FCSB la sfârșitul lunii iunie, Ondrasek a jucat doar 68 de minute în Liga 1. El a fost folosit in partidele cu FC Botoșani (0-0) și Universitatea Craiova (4-1). Totodata, fotbalistul în vârstă de 33 de ani a jucat o repriză și în preliminariile Conference League, cu Șahtior Karagandy.

Odată plecat din România, Ondrasek s-a transferat în Norvegia, la Tromso, iar în această iarnă a semnat cu Wisla Cracovia, pentru care a mai jucat între 2016 și 2019.

Atacantul păstrează amintiri plăcute despre România

„Mă bucur că am locuit o vreme în România, am întâlnit acolo oameni minunaţi. Dezavantajul, însă, a fost că nu am stat mai mult timp acolo. (n.r. – a fost întrebat dacă a mai întâlnit în carieră un patron atât de nebun ca Gigi Becali?)

Nu cred că mai există unul ca acesta în lume. Numai că nu l-am întâlnit niciodată personal. El are propria lui lume, deci ce poţi face? Trebuie să accepţi şi să mergi mai departe. (n.r. – jurnaliștii polonezi i-au reamintit că a jucat în două meciuri şi Becali i-a spus că nu vrea să-l mai vadă pe în echipa lui)

Nu voi spune că mă bucur că am avut o astfel de situaţie în România. Totuşi, după această experienţă le pot spune, de exemplu, colegilor mai tineri de la Wisla, să se uite la mine şi să vadă pe exemplul meu că în viaţă trebuie să fii pregătit pentru orice.

Pentru că nu ştii niciodată ce se va întâmpla cu tine. Am lăsat repede în urmă acest episod din România şi am mers mai departe”, a declarat Zdenek Ondrasek, conform gazetakrakowska.pl.