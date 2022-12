Kylian Mbappe poate să ajungă în Campionatul Spaniei. Clauza din contractul cu PSG care îi dă cale liberă atacantului francez

FC Barcelona ar putea profita de faptul că atacantul Kylian Mbappe vrea să plece de la PSG. Starul francez ar fi spus că „nu poate suporta” iminenta prelungire a contractul lui Lionel Messi cu gruparea de pe Parc de Princes. Mbappe ar fi fost foarte afectat după ce Franța a pierdut finala Campionatului Mondial în fața echipei conduse de Messi. Argentina s-a impus la loviturile de departajare.

Starul naţionalei franceze ar fi spus că este nemulţumit de faptul că a fost ironizat de fotbaliştii argentinieni. Atacantul francez a fost ținta atacurilor portarului Emiliano Marinez care au avut loc atât după finala Campionatului Mondialului din Qatar, cât la vestiare şi în timpul paradei de pe străzile din Buenos Aires. Toate aceste lucruri s-au întâmplat sub ochii lui Messi.

Kylian Mbappe ar putea ajunge la FC Barcelona

Fotbalistul de 24 de ani a fost foarte aproape să ajungă la Real Madrid în vara acestui an. Atacantul francez a fost întors din drum de președintele Emmanuel Macron. Mbappe a semnat un contract pe doi ani cu PSG care are o clauză pe care fotbalistul o poate folosi să plece de la echipă. Aceasta spune că atacantul poate semna cu alt club dacă are „motive întemeiate”.

Francezul a renunțat și la dorința de a juca în tricoul lui Real Madrid după ce a fost criticat de fanii echipei. Aceștia au fost foarte nemulțumiți după ce atacantul a spus că își va prelungi contractul cu PSG. Mai mult decât atât, Mbappe nu ar vrea să împartă vestiarul cu compatriotul său Karim Benzema. Câștigătorul Balonului de aur și-a anunțat deja retragerea de la echipa națională.

Dacă transferul lui Kylian Mbappe la Barcelona va avea loc, starul francez va trebui să își dea toată silința pentru a fi în primul 11 al echipei după ce Robert Lewandowski și-a câștigat locul de titular. Cu toate acestea, francezul ar reprezenta un avantaj pe termen lung pentru că polonezul are deja 34 de ani, informează Mundo Deportivo.