Deși se spune că Prigojin a enervat mulți oficiali de pe orbita lui Vladimir Putin cu capriciile sale din Ucraina, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că de fapt autoritățile de la Kiev ar trebui să-și facă griji.

Fondatorul companiei militare private Wagner, a declarat marți că este la curent cu rapoartele potrivit cărora președintele ucrainean Volodimir Zelenski și directorul CIA William Burns au discutat despre asasinarea lui.

„Da, Sunt conștient. Serviciul de presă mi-a spus despre asta. E o idee foarte bună. Sunt de acord că este timpul ca Prigojin să fie eradicat. În cazul în care mă vor întreba, cu siguranță voi oferi asistență”, a spus Prigojin de serviciul său de presă într-o postare Telegram, citat de agenția de presă Tass.

În cursul zilei de marți, Vladimir Rogov, președintele Grupului societății civile We are Together with Russia, a declarat pentru TASS că Zelensky și Burns, șeful CIA, au discutat despre ideea asasinării lui Prigojin atunci când oficialul american a vizitat Kievul săptămâna trecută.

Wagner Inc, o căpetenie a rușilor și avocații săi

Potrivit unor noi rapoarte, Evgheni Prigojin s-a folosit de importante firme de avocatură din lumea întreagă pentru a încerca să țină la distanță guvernele occidentale.

Această grupare paramilitară, cunoscută sub numele de Grupul Wagner, s-a impus în războaie din Orientul Mijlociu și din Africa drept pârghie neoficială a politicii externe a Kremlinului, deși Prigojin a negat ani în șir însăși existența grupului. În ultimele luni, forțele ruse au suferit înfrângeri serioase în Ucraina, iar unitățile conduse de Wagner au devenit o parte tot mai importantă a invaziei ruse.

Recompensa lui Prigojin a constat într-o serie de concesiuni de rezerve naturale. În prezent, el conduce efectiv o companie minieră multinațională care, potrivit unor surse din guvernul SUA, gestionează operațiuni de exploatare a aurului, diamantelor, petrolului și lemnului din Siria, Sudan și Republica Centrafricană.

Asemenea operațiuni au făcut ca Prigojin să devină unul dintre cei mai condamnați indivizi de pe planetă din ultimii cinci ani, iar guvernele occidentale s-au chinuit să-i închidă companiile.