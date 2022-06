Sursa foto: Kremlin

Rușii trimit amenințări pe telefoanele soldaților ucraineni. Ce îi îndeamnă să facă

Moscova încearcă să submineze moralul soldaților ucraineni, potrivit The Institute for The Study of War. Armata lui Vadimir Putin își intensifică războiul psihologic împotriva trupelor ucrainene trimițându-le mesaje pe Whatsapp și alte platforme media care amenință că le va face rău familiilor, au declarat joi experții din apărare.