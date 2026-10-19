Kremlinul confirmă discuțiile despre o întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping

Moscova a oferit primele clarificări oficiale cu privire la posibilitatea unei întâlniri la cel mai înalt nivel între liderii Rusiei, Statelor Unite și Chinei. Eventuala întrevedere ar putea avea loc în luna noiembrie, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific, însă reprezentanții Kremlinului precizează că dosarul ucrainean nu poate fi soluționat definitiv fără implicarea directă a conducerii de la Kiev, conform AFP.

Informațiile privind o posibilă întrevedere în trei au fost publicate inițial de The Wall Street Journal, care a menționat că Vladimir Putin le-ar fi lansat această invitație omologilor săi, Donald Trump și Xi Jinping. Reuniunea ar urma să fie găzduită în orașul chinez Shenzhen, în perioada 18-19 noiembrie, având ca temă centrală modalitățile de oprire a confruntărilor militare din Ucraina.

Chestionat pe marginea acestui subiect, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a recunoscut existența unor discuții preliminare. Oficialul rus a confirmat că, având în vedere că cei trei șefi de stat ar putea participa la summitul din China, o eventuală întâlnire a fost într-adevăr menționată.

Cu toate acestea, reprezentantul Kremlinului a ținut să precizeze că dialogul nu a avansat până la nivelul unor pregătiri logistice sau al stabilirii unor puncte clare de pe ordinea de zi. În cadrul conferinței de presă zilnice, Peskov a subliniat că însă nicio propunere concretă și niciun acord, nici cu privire la organizarea acestei întâlniri, nici cu privire la o eventuală agendă nu au fost discutate sau formulate de nimeni.

În plus, Moscova a transmis un semnal clar privind necesitatea prezenței părții ucrainene la negocierile decisive. Peskov a arătat că orice acord final pentru încetarea conflictului din Ucraina fără participarea reprezentanților de la Kiev dispuși să-și asume responsabilitățile este imposibil.

Poziția Statelor Unite rămâne pentru moment precaută. Prezent într-o vizită oficială la Samarkand, în Uzbekistan, secretarul de stat american Marco Rubio a evitat să ofere un răspuns ferm cu privire la participarea la o astfel de întrevedere tripartită. Oficialul de la Washington a declarat scurt că nu știu dacă acest lucru a fost finalizat.

Cu toate acestea, șeful diplomației americane a reamintit obiectivul principal al administrației de la Casa Albă, menționând că el dorește ca războiul dintre Ucraina și Rusia să ia sfârșit.

În ciuda declarațiilor de intenție, demersurile diplomatice inițiate de Washington pentru oprirea conflictului declanșat în februarie 2022 nu au înregistrat progrese majore în ultima perioadă. Contextul rămâne complicat, mai ales după ultimele evoluții din relațiile bilaterale ruso-americane.

La începutul lunii octombrie, Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, urmată de anunțul unei înțelegeri comerciale privind achiziția de motorină din Rusia și de semnarea unui decret prin care Moscova a fost exceptată de la noi sancțiuni economice. În paralel, liderul de la Casa Albă a lansat critici la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, acuzându-l că nu dorește să pună capăt războiului, fond pe care s-au reaprins tensiunile diplomatice dintre Washington și Kiev.