Rivalitate Kremlin-Casa Albă pe un fake news: atacul american cu drone asupra bazei militare ruse de la Hmeymim. Pulsul planetei

A făcut epocă o știre de săptămâna trecută, care anunța o enormitate fără margini, respectiv începerea unei confruntări directe a SUA împotriva Rusiei în Siria, la baza Hmeymim, dacă nu chiar intrarea în al Treilea Război Mondial. O știre amplificată de către tabloidele din întreaga lume după surse exclusiv ruse, de propagandă, care citau o declarație a generalului colonel Aleksandr Fomin, ministrul Adjunct al Apărării al Federației Ruse la cel de-al optălea Forum de Securitate Xiangshan din Beijing, la 25 octombrie.





De fapt, scandalul a pornit în premieră acum, la peste 9 luni de la incident, după ce reacția părții ruse a fost clară, deoarece era vorba doar despre atacuri lansate cu drone improvizate, ca și dispozitivele explozibile pe care le purtau, fiind manevrate de grupări islamiste și teroriste asupra bazei de la Hmeymim. De unde a apărut atunci responsabilitatea americană? Analiza mai atentă a tuturor știrilor din domeniu arată trunchiul unic și comun la emiterii știrii, despre care nu cunoaștem detalii nici sursă directă și clară. Doar faptul că ministrul adjunct Fomin nu a negat poate fi o confirmare tacită a existenței declarației sale la Beijing. Pe de altă parte, ambiguitatea și abținerea de la negarea unui fals nu ar fi utilizată prima oară de partea rusă.

Apoi este vorba despre susținerea că Statele Unite nu ar fi negat niciodată acest pas. Un nou lucru fals, în care, din nou, tehnica de manipulare rusă e în prim plan. Moscova folosește două incidente separate, cel de la 7 ianuarie 2018, când 13 drone au atacat baza de la Hmeymim, și cel din 21 și 22 iulie anul curent, când două drone au atacat aceeași bază militară.

Comentatorii părții ruse pun accentul pe faptul că SUA nu a negat niciodată decât neparticiparea la al doilea atac, acesta nefăcând obiectul afirmației lui Fomin - deși pare ciudat ca să se vorbească la un forum de specialitate despre acest subiect și să nu fie luate în discuție toate cazurile de această natură. În cel de-al doilea caz, purtătorul de cuvânt al operațiunii Inherent Resolve, Sean Ryan, a declarat că SUA nu are nici un rol în atacurile cu drone de la baza rusă Hmeymim. Speculația a fost că, în primul caz, nu a existat nici o negare a atacului de către partea americană(acuzația formală fiind lansată abia la 25 octombrie, altfel). Ei bine, chiar admițând că afirmația din vară a purtătorului de cuvânt al armatei americane nu se referea direct și explicit la ambele incidente, generalul locotenent Kenneth McKenzie de la US Joint Chiefs of Staff a declarat reporterilor chiar din ianuarie, explicit, într-un briefing de presă de atunci, că Statele Unite nu au nici o legătură cu atacul cu drone de la bazele ruse din Siria. Declarația a fost fie ignorată, fie, în mod avantajos, „uitată” de jurnaliștii ruși. Probele acestui atac sunt spusele/comentariile/speculațiile presei ruse că afirmația lui Fomin sigur are la bază rezultate și studii concrete făcute pe dronele respective, altfel nu ieșea public cu acuzații directe și tranșante.

Speculațiile merg la Sputnik, Tass și RT în direcții distincte, dar cât mai departe, unii vorbind despre identificarea traseelor pe care le-au urmat dronele, alții vorbind despre comunicațiile americane și urme ale tehnologiei americane în softurile dronelor capturate, care ar fi fost identificate acum.

