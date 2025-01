Politica Krasnoselski, vizită la Moscova, în plină criză. Ce spune Maia Sandu







Republica Moldova. Pe data de 10 ianuarie curent, liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a zburat la Moscova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Informația a fost confirmată de președinta Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). La reuniune s-a discutat despre situația din sectorul energetic și măsurile de asistență pentru populație.

„Chișinăul nu este un impediment”

Șefa statului a explicat că această vizită demonstrează că „nu există impedimente din partea Chișinăului de a găsi soluții pentru criza gazelor”.

„Cunosc despre vizita lui Krasnoselski la Moscova. Este încă o dovadă că Chișinăul nu este un impediment în identificarea unei soluții. Noi ne dorim, cât mai repede, oamenii din regiunea transnistreană, de pe malul stâng, să aibă curent, să aibă căldură și să aibă apă. Respectiv, dacă această vizită rezolvă problema, nu are decât să o rezolve. Altfel, comunicarea cu regimul de la Tiraspol se face prin instituții guvernamentale stabilite prin lege”, a declarat Maia Sandu.

Vadim Krasnoselski nu deține cetățenia Republicii Moldova și nici permis de ședere în țara noastră. Astfel, deplasarea acestuia, ieșirea și întoarcerea în țară este posibilă prin decizie politică, fără temei legal.

Tiraspolul refuză în continuare ajutorul Chișinăului

Președinta Maia Sandu a remarcat că există un refuz categoric din partea Tiraspolului de a accepta ajutoarele oferite de Chișinău. „Ca să fie foarte clar. Acest refuz nu este al Tiraspolului, este refuzul Kremlinului. Tiraspolul nu decide dacă poate sau nu să accepte acest ajutor. Este foarte clar că în spatele acestui refuz irațional stă Kremlinul”, a remarcat Maia Sandu.

Oficialul a adăugat că scopul acestei crize umanitare provocate de Kremlin pe malul stâng este generarea unei crize politice pe malul drept și escaladarea situației.

„Federația Rusă, în ultimii ani, a întreprins mai multe încercări și acțiuni de destabilizare a situației pe malul drept. Astfel, de fiecare dată, a încercat să implice regimul de la Tiraspol în aceste acțiuni de destabilizare. Ceea ce se întâmplă acum este și o formă de presiune care vine de la Kremlin asupra regimului de la Tiraspol, pentru ca acesta să fie mai cooperant. Nu este pentru prima dată când ne confruntăm cu aceste situații. Cetățenii Republicii Moldova au mai trecut prin asemenea lovituri provocate de Rusia: atunci când ne-am confruntat cu blocada exportului de vinuri, când a fost blocat exportul de fructe către Federația Rusă. Am mai avut situații de folosire a energiei pentru șantaj. Am trecut prin toate aceste situații pentru că am fost uniți, înțelepți și solidari, și asta trebuie să facem și acum”, a specificat Maia Sandu.

Președinta Maia Sandu a convocat marți ședința CSS la care s-a discutat despre situația din sectorul energetic și măsurile de asistență pentru populație. Printre acestea se numără finalizarea liniilor de tensiune înaltă Chișinău-Vulcănești până la sfârșitul anului 2025 și sporirea investițiilor în energia regenerabilă. De asemenea, oficialul a afirmat că de compensații beneficiază peste 600 mii de gospodării și a îndemnat cetățenii să economisească energie electrică.