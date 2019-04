S-a aflat secretul protecției lui Kovesi. De ce are la dispoziție mașină și ofițer de la SPP.

După ce fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, în urmă cu câteva zile, că mai beneficiază încă de protecția SPP din cauza numeroaselor amenințări pe cale le-a primit, Serviciul pentru Protecție și Pază a precizat că asigură protecția demnitarilor numai în baza legii.





Zilele trecute, fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a la Bruxelles și la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție însoțită de un ofițer SPP și de o mașină care aparține Serviciului de Protecție și Pază.

Potrivit răspunsului oficial de la Serviciul de Protecție și Pază, Laura Codruța Kovesi se bucură de aceste beneficii în baza prevederilor legale din Legea 191/2008 privind organizarea și funcționarea SPP.

„Serviciul de Protecție și Pază, conform prevederilor articolului 14 alin. (2) din Legea 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, asigură protecția demnitarilor stabiliți prin lege. Serviciul de Protecție și Pază își păstrează neutralitatea și își desfășoară activitatea conform legii”, se arată în răspunsul SPP, conform Antena 3.

Întrebată dacă e normal să meargă cu mașină și pază de la SPP, Kovesi a spus că „da, am protecție în acest moment. Protecție față de faptul că am primit numeroase amenințări. Atunci când am încheiat mandatul, am trimis copie după toate amenințările pe care le-am primit și toate riscurile care există cu privire la siguranța mea fizică și Consiliului Suprem de Apărare a Țării a decis că trebuie să beneficiez de protecție în continuare”.

