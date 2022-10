Klaus Iohannis: România susține intrarea Georgiei în UE și NATO

„Este un moment istoric în relațiile noastre bilaterale, semnând Parteneriatul strategic. Prin semnarea Declarației comune cu președintele Georgiei, am stabilit Parteneriatul strategic dintre România și Georgia, așa cum am agreat în cadrul întâlnirii noastre de la New York. Prin acest Parteneriat strategic, țările noastre urmăresc să-și îmbunătățească conectivitatea în domeniile transporturi, energie, dar și contacte interpersonale. De asemenea, Parteneriatul strategic va conduce la dezvoltarea și aprofundarea cooperării noastre privind agenda euro-atlantică și europeană, inclusiv sub umbrela parteneriatul estic, precum și în domeniul securității”, a spus președintele României.

Totodată, Klaus Iohannis a anunţat, marţi, în urma discuţiilor avute cu preşedintele Georgiei Salome Zourabichvili, că un cablu electric va fi construit între România, Georgia şi Azerbaidjan, iar unul optic submarin va asigura conectarea digitală a UE de Asia Centrală.

„Doamnă președinte, România va rămâne unul dintre cei mai fermi susținători ai aspirațiilor Georgiei de integrare europeană și euro-atlantică. Vă felicit pentru obținerea perspectivei europene la Consiliul European din iulie. Integrarea presupune reforme structurale complexe, iar un sistem politic incluziv și continuarea eforturilor de modernizare și democratizare reprezintă elemente obligatorii pentru agenda de aderare a Georgiei la UE. Vă asigur, doamnă președinte, că România va fi alături de Georgia în tot acest proces”, a adăugat Klaus Iohannis, în conferința comună cu Salome Zourabichvili, președintele Georgiei.

Vizita preşedintelui Salome Zourabichvili la Bucureşti are loc în context aniversar, anul acesta România şi Georgia marcând 30 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice.

Klaus Iohannis, după intensificarea atacurilor în Ucraina: Nu există o creștere a riscurilor pentru România

Președintele Klaus Iohannis susține că intensificarea atacurilor rusești în Ucraina nu reprezintă o creștere a riscurilor pentru România. Iohannis a spus că atacurile Rusiei asupra civililor sunt inacceptabil.

„Atacurile rusești cu rachete împotriva infrastructurii civile și asupra civililor din Ucraina sunt inacceptabile. Le-am condamnat și le condamnăm în continuare. La fel de inacceptabile sunt și atacurile rusești care folosesc spațiul aerian care aparține unui alt stat.

Analiza noastră nu relevă o creștere a riscurilor pentru România, în acest moment”, a spus Klaus Iohannis.