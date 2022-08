Klaus Iohannis, la moartea lui Mihail Gorbaciov: Actualul război, în contrast puternic cu moștenirea și viziunea curajoasă a lui Gorbaciov, care a dorit o lume pașnică

Într-un mesaj pe rețelele de socializare președintele României a transmis că Gorbaciov „a fost un lider care a înțeles cu înțelepciune că încheierea Războiului Rece a fost abordarea corectă”.

Mikhail Gorbachev was a leader who wisely understood that ending the Cold War is the right approach. The current brutal, unprovoked and unjustified war of Russia against Ukraine is in stark contrast with his legacy and courageous vision of a peaceful world.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) August 31, 2022