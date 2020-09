Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri că este evident că infrastructura din România a rămas mult în urmă, pentru că nu prea s-a vrut să se dezvolte, subliniind că această paradigmă se va schimba.

”Domnule prim-ministru, domnilor miniştri, înalte şi locale oficialităţi, stimaţi constructori, onorată asistenţă, în primul rând felicitări pentru realizarea acestui tronson constructorilor, ministerului, companiei. Ştiu foarte bine că v-aţi mobilizat exemplar şi acest lucru îmi arată că se poate. Este evident că infrastructura din România a rămas mult în urmă. Nu vreau să detaliez iarăşi de ce s-a rămas în urmă, că cred că prin jurul meu sunt oameni care ştiu cu toţii că de fapt nu s-a prea vrut să se dezvolte infrastructura şi acum această paradigmă s-a schimbat. Acum se vrea.

Vă rog să înţelegeţi bine de ce sunt eu aici, astăzi. Nu am venit pentru festivisme, şi nu am venit pentru a încheia ceva. Am venit pentru a da un semnal. Am venit pentru a da semnalul că trebuie să lucrăm mai repede, trebuie să ne ţinem de termene şi trebuie să avansăm mult, mult mai repede cu lucrările de infrastructură. Acest eveniment nu este un punct terminus. Acest eveniment este un punct intermediar, este un punct intermediar fiindcă mai avem foarte, foarte mult de lucru în România. Vă amintiţi, poate, unii dintre dumneavoastră, că acum câteva luni de zile, împreună cu guvernul Orban /…/ am eu aşteptări de la guvern şi de la constructor /…/ paşi importanţi.

Deci acest eveniment vrea să arate că ne dăm seama de importanţa acestei lucrări şi ne dăm seama că trebuie să schimbăm ritmul, trebuie să meargă totul mult, mult mai repede. Avem nevoie de infrastructură. Pentru asta, sigur, avem nevoie de finanţare, dar iată că deja fondurile europene sunt pregătite. Lucrările trebuie să fie pregătite şi aceste proiecte de infrastructură mare vor fi imboldul cu care economia României se va relansa semnificativ. Prezenţa mea astăzi aici vrea să arate că mă interesează şi voi rămâne conectat la aceste proiecte. Voi rămâne conectat fiindcă îmi dau seama de importanţa lor.

Dezvoltarea infrastructurii în România este nu doar o dorinţă politică de campanie, este o necesitate de bază. Gândiţi-vă că dacă vorbim de lucrări de tip autostradă avem ambiţia să realizăm autostrada Transilvania, care trebuie finalizată, autostrada Unirii, Valea Prahovei, Valea Oltului şi multe alte lucrări pe care le-am planificat şi pe care, de data asta pot să vă asigur, le vom realiza într-un timp surprinzător de scurt. În acest sens vă doresc tuturor mult succes!”, a declarat Iohannis.

La eveniment este prezent şi premierul Ludovic Orban, alături de ministrul Transporturilor, Lucian Bode

Lucian Bode anunță investiții importante

„În primele opt luni ale anului, valoarea investiţiilor publice în economia românească este de 24,7 miliarde de lei. Este cea mai mare sumă alocată pentru investiţii în economie, în ultimii zece ani, într-o perioadă extrem, extrem de dificilă pe care o traversăm atât din punct de vedere al epidemiei, cu care ne confruntăm, cât şi din punct de vedere al crizei economice care, trebuie să recunoaştem, ne-a afectat şi ne afectează pe toţi. Astăzi, după zece luni de guvernare, putem spune că infrastructura de transport a primit ceea ce merită, ceea ce avea nevoie.

Toate şantierele de infrastructură mare au rămas deschise, ceea ce este un lucru foarte important, am deschis noi şantiere şi suntem pregătiţi să semnăm noi contracte atât pe componenta rutieră, de autostrăzi, cât şi pe componenta de feroviar şi toate celelalte moduri de transport. Am reuşit în opt luni de zile să avem un buget la Ministerul Transporturilor, după două rectificări pozitive de aproape 13 miliarde de lei, ceea ce este un lucru foarte bun, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii ani.

Am reuşit să cheltuim din Titlul 58 fonduri europene, aproape 3,6 miliarde de lei. (…) Vom ajunge în acest an, la sfârşitul anului, să cheltuim cei 6 miliarde de lei pe care îi avem alocaţi pentru proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile”, a spus, într-o conferinţă de presă, Lucian Bode.

Vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au fost prezenţi, vineri, pe şantierul primului tronson al autostrăzii Sibiu – Piteşti, aproape de Boiţa, şi la sediul Consiliului Judeţean, unde reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au semnat două parteneriate privind realizarea celor două variante ocolitoare, respectiv varianta ocolitoare Sibiu Sud şi centura Mediaşului.