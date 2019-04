Klaus Iohannis – un brav reprezentant al anticomunismului fripturist. România lui Cristoiu

Mă număr printre primii care au citit cartea lui Klaus Iohannis, Pas cu pas, apărută în octombrie 2014. Trebuia să particip la interviul luat de Rareș Bogdan pe Realitatea tv în septembrie 2014, la solicitarea mea, care voiam să aflu mai multe lucruri despre viața și activitatea unui candidat surpriză, purtat prin România ca pe Sfintele Moaște pentru venirea ploii, în cadrul unei strategii care la vremea respectivă s-a dovedit genială. Klaus Iohannis a ajuns președinte tocmai pentru că, rămînînd de-a lungul campaniei doar un portret înrămat, electoratul i-a presupus virtuți care îi lipseau. Ceva asemănător procesului prin care cucoanele rămîn dezamăgite la pat de autorul unui personaj de roman de o rară virilitate, fără să-și dea seama că autorul împrumutase personajului ceea ce lui îi lipsea.





Pentru că nu mă puteam prezenta la emisiune cu deștu-n gură, am insistat, și șeful de campanie al lui Klaus Iohannis, mi-a trimis, pe 22 septembrie 2014, Pas cu pas în variantă electronică.

La lectură m-a surprins anticomunismul feroce al lui Klaus Iohannis. De-a lungul și de-a latul cărții, el însuși recunoaște că n-a avut nici o dificultate în viață și în profesie din partea regimului. Deși cu părinții plecați în Germania, a făcut facultatea fără nici o problemă, a fost repartizat profesor lîngă Sibiu și nu la Cucuieții din Deal, s-a însurat și a dus o viață cu nimic deosebită de a cetățenilor României. Nicăieri în carte nu apare vreo secvență în care să-l fi urmărit Securitatea, să-l fi chemat vreun tovarăș de la Inspectorat și să-i pună în vedere că predă o Fizică contrarevoluționară. Nu i s-a respins nici o carte, din simplul motiv că n-a scris nu o carte, dar nici măcar un articol. N-a avut nici un neam închis de comuniști sau măcar persecutat de comuniști. N-a avut nici un singur moment de rebeliune față de regimul comunist sau măcar față de Ștabii de la vremea respectivă, care să-l fi adus în situația de a-și fi riscat nu libertatea, dar măcar viața comodă pe care o ducea. El însuși recunoaște că rebeliunea sa consta în consumarea la petreceri, alături de alcool, a bancurilor cu comuniști. Singurul gest văzut de el cît de cît de dizident a trecut neobservat de Organe și pe drept cuvînt, deoarece nu era deloc dizident:

„Cînd am ajuns tînăr dascăl, se ţineau ore de informare politică şi, pe rînd, trebuia să pregătim fiecare cîte un referat de informare politică. În loc de referat, eu am luat ziarul Scînteia, l-am dus la şedinţă şi le-am zis să citească fiecare pe cont propriu, dacă îi interesează. Erau lucruri absolut mărunte, nesenzaţionale, dar nici măcar aşa ceva nu era obişnuit pe atunci. Conducerea şcolii a reacţionat cu acreala cuvenită, ceilalți au rîs. Nu m-au tracasat, în schimb, niciodată.”

Cu toate acestea, potrivit mărturiilor din carte, el a urît și urăște comunismul : „Nu am fost un dizident anticomunist. Doar i-am urât, nu i-am putut suferi. ” Candidatul folosește prilejul acestei broșuri strict electorale (am scris despre Pas cu pas ca despre o scriere lipsită de orice valoarea literară sau măcar documentară, cum se întîmplă cu adevăratele cărți de memorii) pentru a-și declara anticomunismul feroce:

„Eu am fost, cum am mai spus deja, un anticomunist în privat. Am fost împotriva comunismului ca individ, la nivel personal, la fel ca toată familia mea. Atunci nu aveai căi de a exprima aceste lucruri, decît în anumite situaţii de nesupunere civică, despre care am povestit. Sunt un anticomunist convins şi cred că Ceauşescu a fost unul dintre cei mai toxici români. (...) Însă uităm de crimele în masă, de faptul că nu puteam să ne spunem părerea cu voce tare, uităm de viaţa gri, uităm de martiri, de călcarea în picioare a simbolurilor naţionale, de falsificarea istoriei.” Repet, Klaus Iohannis n-avea nici un motiv nici să iubească, nici să urască comunismul.

Cu toate acestea Pas cu pas ne propune un anticomunism pe care nu l-am întîlnit la nici un fost deținut politic, nici la Corneliu Coposu, nici la Ion Diaconescu, nici la Mircea Ionescu Quintus. La vremea respectivă n-am găsit nici un motiv temeinic al acestui anticomunism feroce. În carte nu spunea nicăieri că l-ar fi citit pe Soljenițîn cu al său roman O zi din viața lui Ivan Denisovici, sau pe Marin Preda, cu al său Cel mai iubit dintre pămînteni. De fapt nu spune c-a citit vreo carte, ceea ce nu mă miră. Nu pare a fi om care să-și piardă timpul cu așa ceva..

Ca președinte, Klaus Iohannis i-a întrecut pe toți președinții postdecembriști, inclusiv pe Emil Constantinescu, pe mai toți lideri politici în cultivarea unei poziții anticomuniste pînă-n pînzele albe.

Într-un număr anterior, am invocat alte numeroase intervenții publice ale lui Klaus Iohannis care dau curs unui anticomunism feroce. Pe 16 decembrie 2014 pleda la Timișoara pentru un Muzeu al Comunismului:

„Regimul comunist s-a sfîrșit așa cum s-a instalat, prin crime și abuzuri. Nu ne mai putem permite să ignorăm abuzurile. Viitorul democratic al națiunii române depinde de modul în care ne asumăm un trecut tragic. Avem mereu nevoie de amintire și reamintire, doar așa ne putem feri de comunism. România are nevoie de un muzeu al comunismului care să inspire nevoia de toleranță. Ca președinte al României voi pleda pentru construirea unui astfel de muzeu”.

În paralel cu denunțarea comunismului, pe care-l pune alături de fascism, Klaus Iohannis n-a contenit a elogia pe cei care au plătit cu libertatea curajul de a se ridica împotriva comunismului:

