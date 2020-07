Kira Hagi (24 de ani), fata celebrului Gheorghe Hagi, a ajuns actriță în toată puterea cuvântului și are porțile deschise în SUA, acolo unde a urmat și a absolvit o școală de profil. Fata fostului mare fotbalist se află în aceste zile în România și a fost surprinsă făcând un gest de omenie pentru un nevoiaș. Kira se afla în centrul Bucureștiului și a fost abordată de o persoană care i-a solicitat un mic ajutor financiar.

Actrița nu a stat pe gânduri, a umblat în geantă și a scos o sumă pe care i-a dăruit-o omului respectiv, conform spynews.ro.

Fata lui Gheorghe Hagi vorbea într-un interviu despre decizia de-a deveni actriță. „Am fost deseori întrebată asta și am pus la rândul meu întrebarea celor din jur, dacă își amintesc cu precizie momentul care i-a pus pe drumul pe care sunt acum. Așa am ajuns la concluzia că nu există o scânteie, ca în filme, când personajul principal are o revelație și gata, destinul îi este clar precum lumina zilei”, afirma fiica patronului și antrenorului de la FC Viitorul, care mai declara:

„Cred că viața noastră este compusă dintr-o serie de scântei. Uneori scânteile sunt banale – o informație pe care o primești de la un prieten, alteori apar în timp ce te speli pe dinți. Oricare ar fi fost scânteia mea care m-a pus pe drumul actoriei, vă pot spune însă că atunci când faci cu plăcere ceea ce faci nu ți se pare greu. Mie, în comparație cu alte meserii pe care, în mod clar nu aș putea să le profesez, mi se pare foarte ușor să fiu actriță.”

În cadrul interviului acordat pentru revista Taifasuri, Kira mai povestea că „Suntem o familie unită și cele mai frumoase amintiri sunt de când ne strângeam toți, veri, bunici, mătuși, când dansam cu toții la petreceri, când ne ascultam unii pe alții, când ne țineam morală sau ne dădeam sfaturi și când ne încurajam, oricât de mică ar fi fost drama personală.

Atmosfera de sărbătoare pe care o găsești în familia mea, uneori și în zilele obișnuite, mi-a lipsit cel mai mult când am plecat de acasă. Acum ne-am reconectat și perioada de pandemie a fost pentru noi, ca pentru toți ceilalți, un moment de regăsire și de haz de necaz și de dezbateri pe toate subiectele existente.”