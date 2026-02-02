Kinetoterapeutul Alin Neacșu, găsit mort într-un spital privat din Pitești. Poliția a deschis dosar penal și a dispus autopsia

Kinetoterapeutul Alin Neacșu, în vârstă de 33 de ani, a fost găsit fără viață într-un spital privat din municipiul Pitești, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în așteptarea rezultatelor autopsiei medico-legale care urmează să stabilească exact cauza decesului.

Tragedia s-a produs luni, 2 februarie, în cadrul unității medicale private unde tânărul își desfășura activitatea profesională. Potrivit informațiilor confirmate de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, polițiștii au fost sesizați în cursul zilei cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat într-o clinică privată din Pitești.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției 1 Pitești, iar cercetările au fost preluate de Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

Alin Neacșu a fost descoperit fără viață chiar în biroul în care își desfășura activitatea de zi cu zi. Descoperirea a fost făcută de colegii săi, care au alertat imediat conducerea unității și serviciile de urgență.

Surse apropiate spitalului au declarat că impactul emoțional asupra personalului medical a fost unul extrem de puternic. Alin Neacșu era cunoscut ca fiind un profesionist apreciat, un om echilibrat și implicat, iar nimic din comportamentul său din zilele anterioare nu ar fi indicat o problemă majoră.

Potrivit acelorași surse, în dimineața zilei respective, kinetoterapeutul a venit la serviciu ca de obicei, fără să dea semne că s-ar confrunta cu vreo dificultate personală sau profesională. Nu ar fi existat conflicte recente la locul de muncă și nici semnale care să ridice suspiciuni în rândul colegilor.

Alin Neacșu era căsătorit, iar soția sa este medic în cadrul Spitalului Județean de Urgență Argeș. Cei doi aveau împreună un copil, un băiețel, și erau considerați de cei apropiați o familie unită.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, inclusiv pe platforma ziarulargesul.ro, în perioada recentă, cei doi publicaseră mai multe fotografii de familie pe rețelele de socializare. Imaginile surprindeau momente petrecute împreună, în vacanțe sau în contexte personale, iar nimic nu părea să indice tensiuni sau probleme majore în relația de cuplu.

Fotografiile publicate în apropierea sărbătorilor îl prezentau pe Alin Neacșu alături de soția și copilul său, într-o ipostază care sugera stabilitate, echilibru și atașament familial. Tocmai de aceea, vestea morții sale a venit ca un șoc pentru prieteni, colegi și cunoscuți.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a confirmat oficial că în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în situațiile în care o persoană este găsită decedată în condiții neclare.

„La data de 2 februarie, polițiștii din cadrul Secției 1 Pitești au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat într-o unitate medicală privată din municipiul Pitești. Cercetările sunt continuate de Biroul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

Pentru stabilirea exactă a cauzei decesului, procurorii au dispus efectuarea unei autopsii medico-legale. Rezultatele acesteia vor fi esențiale pentru a clarifica dacă este vorba despre un deces survenit din cauze medicale, un accident sau alte circumstanțe.

Până la finalizarea expertizei, anchetatorii evită să avanseze ipoteze publice, iar cazul rămâne deschis din punct de vedere penal.

Alin Neacșu activa ca kinetoterapeut la Muntenia Hospital din Pitești, conform informațiilor publicate de presa locală. El lucra în cadrul secției de recuperare, medicină fizică și balneologie, fiind implicat în tratarea pacienților cu diverse afecțiuni locomotorii și neurologice.

Tânărul își desfășura activitatea în cadrul acestei unități medicale din anul 2014. Inițial a fost angajat, iar ulterior a colaborat pe bază de contract, continuând să își construiască o carieră solidă în domeniul recuperării medicale.

De-a lungul anilor, Alin Neacșu a participat la mai multe stagii de voluntariat, inclusiv la Spitalul Județean de Urgență Pitești, unde a activat în secții precum ATI și Ortopedie. Experiența acumulată în aceste departamente i-a permis să lucreze cu pacienți aflați în situații medicale complexe, contribuind la procesul de recuperare postoperatorie sau post-traumatică.