Kim Jong Un, profund îndurerat. Dictatorul nord-coreean a rămas fără un colaborator apropiat

Kim Jong Un suferă după ce fostul şef al propagandei nord-coreene, Kim Ki Nam, a murit. Considerat omul a construit cultul personalității în jurul dinastiei Kim, propagandistul avea 94 de ani.

Moartea lui Kim Ki Nam a fost anunțată de agenția oficială de presă comunistă, KCNA, relatează AFP. Dictatorul nord-coreean s-a prezentat la catafalcul fostului propagandist și a afișat o imagine de om îndurerat.

Dictatorul nord-coreean a apărut în fața catafalcului fostului său colaborator. Kim Jong Un a petrecut câteva momente, suficient pentru a fi fotografiat, la prima oră a dimineții de miercuri. KCNA a vorbit despre „pierderea unui revoluţionar veteran care a rămas de o loialitate neştirbită” faţă de regim. Kim Ki Nam era spitalizat din 2022 și a murit din cauza vârstei înaintate, dar și a mai multor probleme medicale.

Kim Ki Nam a fost șeful Departamentului de Agitaţie şi Propagandă al Coreei de Nord din 1989 până în 2017. El a fost avansat după ce, iniţial, a fost redactor-şef al ziarului de stat Rodong Sinmun în anii 1970. În plan politic a mai ocupat funcția de vicepreşedinte al Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere, şi ambasador la Beijing în anii 1950.

Propagandistul comunist a studiat în Uniunea Sovietică şi a început cariera sub conducerea lui Kim Ir Sen, bunicul actualului dictator. După moartea lui Kim Ir Sen, în 1994, Kim Ki Nam s-a alăturat succesorului Kim Jong Il (1994-2011), tatăl lui Kim Jong Un.

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un visited the bier of Kim Ki Nam, North Korea's chief propagandist who shaped state narratives for three generations of the Kim family. He died at age 94 on Tuesday, according to state media. https://t.co/gfc1pyKpBO pic.twitter.com/wWHSdxgSqf

Kim Ki Nam, a cărui moarte o plângte Kim Jong Un, este comparat cu Joseph Gobbels, propagandistul lui Adolf Hitler. El a fost autorul principalelor sloganuri ale regimului comunist și al discursurilor rostite de dictatori. Este considerat arhitectul cultului personalităţii instaurat în jurul dinastiei Kim, care conduce Coreea de Nord de trei generaţii. A susţinut în mod activ transferul puterii de la Kim Ir Sen la Kim Jong Il şi apoi la Kim Jong Un.

Mulțumită propagandistului Kim, familia lui Kim Jong Un este venerată aproape religios în Coreea de Nord. În vreme ce oamenii suferă de privațiunile unui regim criminal, dictatorii sunt desemnați drept „Linia Paektu”. Numele provine de la cel mai înalt munte al ţării şi locul de naştere oficial al lui Kim Jong Il.

KCNA l-a descris ca fiind „un veteran al partidului şi al revoluţiei, un teoretician prestigios şi un activist politic de prim rang”.

Propagandistul din Coreea de Nord care tocmai a murit a fost filmat în 2015, cum lua notițe, sârguincios, după o cuvântare a actualului dictator. El reproducea cu atenție fiecare cuvânt rostit de Kim Jong Un, mult mai tânăr decât el.

În 2009, Kim Ki Nam a condus o delegaţie nord-coreeană în Coreea de Sud pentru a participa la funeraliile fostului preşedinte Kim Dae-jung. Acesta a fost un susţinător al dialogului cu Nordul, care efectuase o vizită istorică la Phenian în 2000. Propagandistul comunist s-a întâlnit cu preşedintele în funcţie de la Seul, Lee Myung-bak.

Din 2016, el făcea obiectul unor sancţiuni din partea Trezoreriei americane, alături de dictator şi alţi lideri. Au fost acuzați de încălcări flagrante ale drepturilor omului în Coreea de Nord.

După retragerea lui Kim Ki Nam, rolul de şef al propagandei regimului a fost încredinţat puternicei surori a lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, în 2018.

Kim Ki Nam, former secretary of the Central Committee of the Workers' Party of Korea, died at the age of 94 at 10:00 of May 7, Juche 113 (2024) while being treated in sickbed for decrepitude and multiple organ dysfunction since April 2022. pic.twitter.com/ssi3MhhSwx

— KFA-UK (@Korea_Friend_UK) May 8, 2024