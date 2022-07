Killer-ul Simonei Halep a câștigat Wimbledon 2022. Elena Rybakina și-a trecut în palmares primul trofeu de Grand Slam, după victoria cu Ons Jabeur

Elena a început cu emoții finala de pe iarba londoneză, iar serviciul i-a dat greș, așa cum s-a întâmplat și în confruntarea cu Simona Halep. Astfel, reprezentanta Kazakhstanului s-a arătat neputincioasă în fața numărului doi mondial, Ons Jabeur.

Tunisianca și-a adjudecat primul set fără prea mari emoții, cu 3-6, în doar 33 de minute. Însă, „magia” lui Ons în finala de la Wimbledon a luat sfârșit în setul secund. Elena Rybakina a produs 13 lovituri câștigătoare în al doilea set, iar adversara a cedat treptat pe Arena Centrală.

Spectatorii de la Wimbledon 2022 au avut partea de un adevărat spectacol. După 1-1 la general, toată lumea s-a întrebat dacă Ons Jabeur o să revină surprinzător, sau Elena Rybakina o să mențină jocul extrem de bun, cu o siguranță dezarmantă în fiecare execuție.

Elena Rybakina’s cute winner is our Play of the Day #Wimbledon | @HSBC_Sport pic.twitter.com/Gz4pEaROD6

Rusoaica a început setul de decisiv cu un game câștigat pe setul advers, însă la scorul de 3-2 tunisianca părea să-și revină. Elena Rybakina „s-a trezit” pentru a doua oară în finala de la Wimbledon și a „alergat” cu foarte multă siguranță către mingea de meci.

După un parcurs perfect la Wimbledon, fără niciun set pierdut, Simona Halep a dat peste Elena Rybakina și i-a cedat reprezentantei Kazahstanului locul din finala Grand Slam-ului pe iarbă.

Câștigătoarea Wimbledon 2022 a fost extrem de emoționată, găsindu-și cu greu cuvintele după duelul cu numărul doi mondial.

„Nu mă așteptam să fiu în a doua săptămână la Wimbledon, dar am câștigat. Nu am cuvinte să spun cât de fericită sunt! Nu aș fi aici însă fără echipa mea. Vreau să le mulțumesc celor din echipa mea, antrenorului, sponsorului, dar și celor care nu au putut veni aici. Cei mai importanți sunt părinții mei, dar ei nu sunt aici. Sora mea se află aici, călătorește cu mine pentru a treia oară și e ceva incredibil”, a adăugat Elena Rybakina.

The first player since Amelie Mauresmo in 2006 to come from a set down to win the Ladies’ Singles Championship

Read all about Elena Rybakina’s Wimbledon triumph 👇​#Wimbledon | #CentreCourt100

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022