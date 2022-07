Turneul de la Wimbledon. Simona Halep, după înfrângerea din semifinale: „Nu am fost suficient de bună. Multe duble greşeli”

Simona Halep a declarat, joi seară, după ce a fost învinsă de Elena Rîbakina în semifinale la Wimbledon, că ar fi trebuit să servească mai bine, însă a precizat că este încrezătoare, adăugând că şi-a arătat că poate juca un tenis bun.

“Cred că ea a jucat foarte bine. Astăzi nu am fost suficient de bună pentru a-i contracara jocul. Trebuia să servesc un pic mai bine. Mi-am îmbunătăţit mult serviciul în ultimele trei luni, dar astăzi simt că am revenit la serviciul normal. Multe duble greşeli, prea soft.

Categoric lucrurile ar fi stat mai bine dacă aş fi avut un serviciu mai bun. În acest moment nu am o explicaţie. Probabil am nevoie de timp. Probabil am fost un pic obosită şi nu a funcţionat.

Cred că ultimele patru săptămâni au fost bune. Sunt încrezătoare, mi-am arătat că pot juca un tenis bun. Sunt sigură că va fi mai bine săptămânile următoare. Ea a meritat victoria astăzi, având în vedere cum am jucat. Finala va fi interesantă de urmărit şi o voi urmări”, a declarat Simona Halep în conferinţa de presă de după meciul cu Rîbakina.

Turneul de la Wimbledon

Campioană la Londra în 2019, Simona Halep, care în 2021 nu a participat la Wimbledon, fiind accidentată (ediţia din 2020 a fost anulată), a încheiat astfel o serie de 12 victorii consecutive la Grand Slam-ul pe iarbă.

Rîbakina (23 ani, 23 WTA), la prima ei semifinală de Grand Slam, a condus ostilităţile în ambele seturi. În primul set, Rîbakina a condus cu 3-0, avantaj care s-a dovedit a fi decisiv, kazaha câştigând cu 6-3. În actul secund, Rîbakina a avut 2-0, Halep a reuşit să revină şi să egaleze, 2-2, dar apoi kazaha a făcut un nou break şi s-a impus cu 6-3.

Halep a suferit la serviciu, încheind cu 9 duble greşeli, în timp ce Rîbakina a totalizat 5 aşi. Rîbakina a avut mai multe lovituri direct câştigătoare, 21-16, iar la erori neforţate raportul a fost echilibrat, 16 pentru kazahă, 15 pentru Halep.

Halep şi Rîbakina sunt la egalitate în meciurile directe, 2-2, după ce s-a impus în 2020 în finală la Dubai, cu 3-6, 6-3, 7-6 (5), şi în 2021, în turul al treilea la US Open, 7-6 (11), 4-6, 6-3. Rîbakina a obţinut prima victorie în 2019, în optimi la Wuhan, când Halep a abandonat la scorul de 4-5.

Simona Halep rămâne cu un cec de 535.000 de lire sterline.

În finală, Rîbakina o va înfrunta pe tunisianca Ons Jabeur, care a dispus în prima semifinală de germanca Tatjana Maria în trei seturi, 6-2, 3-6, 6-1.