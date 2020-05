Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, aflat sub administrarea Ministerului Apărării Naționale, este una din instituțiile din Romania aflate acum in prima linie a luptei împotriva pandemiei de SARS CoV-2, prin activități de diagnostic molecular RT-PCR, studii de laborator, avizare/autorizare substanțe biocide.

Un sprijin financiar important pentru desfășurarea activității a fost asigurat de donațiile pe care societatea civila si mediul de afaceri le-au făcut in aceasta perioada, in completarea bugetului alocat.

Pentru susținerea ritmului si intensității activităților Institutului Cantacuzino, antreprenorul roman Octavian Pătrașcu, prin intermediul Key Way Group, asigura sprijinul financiar pentru achiziționarea unor echipamente in beneficiul Laboratorului Infecții Respiratorii Virale.

“Vrem cu toții sa trecem cat mai repede peste aceasta criza si sa ne întoarcem la normalitate, iar pentru asta cred ca trebuie sa facem fiecare tot ce putem, pentru a ajuta sistemul medical, care este in acest moment pus la grea încercare. Am făcut mai multe donații in aceasta perioada, si sunt deschis sa continuam cu aceste donații acolo unde va fi nevoie.” a declarat Octavian Pătrașcu, Managing Partner al companiei Key Way Group.

Key Way Group este o companie fintech globală, dezvoltată de antreprenorul român Octavian Pătrașcu.