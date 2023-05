Kevin de Bruyne de la Manchester City este considerat cel mai inteligent fotbalist din Europa. Ce calități are internaționalul belgian

Pentru cine nu știe cine este, trebuie spus că Thierry Henry a câștigat campionatul mondial de fotbal în anul 1998, și pe cel european, în anul 2000. În prezent este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile.

Despre Kevin De Bruyne, Henry susține că este cel mai inteligent jucător de fotbal pe care l-a văzut în viața lui.

Internaționalul belgian și-a etalat abilitățile excepționale marți seară, când a marcat un gol remarcabil, contribuind la obținerea unui rezultat de egalitate, 1-1, cu Real Madrid, în prima manșă a tragerii la sorți a semifinalelor Ligii Campionilor.

Manchester City este aproape în finală

Golul lui De Bruyne a făcut ca Manchester City să se afle foarte aproape de a doua prezență din istoria clubului, în finala Ligii Campionilor.

În vârstă de 31 de ani, De Bruyne s-a impus cu fermitate ca unul dintre cei mai buni jucători din Premier League, iar performanțele sale nu au trecut neobservate de Henry.

Henry, care a jucat alături de legende ale fotbalului precum Lionel Messi și Patrick Vieira, a lucrat cu De Bruyne în timpul perioadei în care a fost antrenor secund al Belgiei, între 2016-2018 și 2021-2022.

Un jucător foarte inteligent

Vorbind în timpul unui interviu la CBS Sports, Henry și-a exprimat admirația pentru abilitățile unice ale lui De Bruyne.

”Încă mai cred că este cel mai important jucător din această echipă. Am întâlnit o mulțime de jucători, am jucat cu o mulțime de jucători, am văzut o mulțime de jucători, am jucat împotriva unora dintre cei mai mari. Cred că Kevin, creierul lui, este cel mai bun pe care l-am văzut vreodată, modul în care vede jocul”, a comentat Henry.

Henry a continuat să laude viziunea excepțională a lui De Bruyne și modul în care ia decizii pe teren, descriind cum capacitatea mijlocașului de a anticipa și de a analiza jocul îl diferențiază de alți jucători. Fostul atacant s-a minunat de inteligența fotbalistică a lui De Bruyne, subliniind modul în care acesta pare, uneori, să fie într-o lume a lui datorită abilităților sale excepționale și a ”citirii jocului”.

Pe măsură ce De Bruyne continuă să își demonstreze strălucirea pe teren, performanțele sale îi consolidează statutul de unul dintre marii moderni ai jocului. Remarcabilul său ”creier fotbalistic”, recunoscut de Henry, a contribuit fără îndoială la succesul său și îl face o figură cheie în lupta lui Manchester City pentru câștigarea titlurilor de argint, potrivit clutchpoints.