„Am avut o primă discuţie cu Ludovic Orban. Mi-a zis să susţin guvernul propus şi în ce condiţii putem noi acorda voturile noastre. Am discutat despre problemele reale în care se află ţara. În mare măsură am putea ajunge la un compromis. Nu se poate închide anul fără un proiect de buget. Am solicitat să ceară 2 miliarde de euro împrumut. Sunt proiecte fe finanţare eligibile.

Am discutat despre odronan’a 114 și modificările ce trebuie făcute. Am discutat, desigur, și despre ce înseamnă OUG într-un an care urmează. Noi am cerut fără OUF în Justiție și fără asumare în fața Parlamentului. Deci să nu schimbăm legea înainte de alegerile locale și parlamentare.

Nu am promis sprijin, am spus că vom discuta cu grupurile noastre.

Am discutat și despre nevoia acordării unui procent de 6% pentru educație din PIB. Sunt foarte multe școli fără WC-uri. E o investiție în viitor, e nevoie de acest 6%”.

Noi, de fiecare dată când ne înțelegem pe susținere parlamentară sau, sigur, când suntem în coaliție – o altă discuție, atunci facem și un acord scris. Din punctul nostru de vedere, aceasta ar fi soluția optimă. Am vorbit și despre acest lucru. Sigur, nu am luat o decizie, nici noi, nici colegii din PNL

(…) Eu am experiență în politica românească, nu prea lungă, doar de 20 de ani. Acordurile scrise, de foarte multe ori, sunt încălcate. E bine, totuși, să ai un acord scris”, a afirmat Hunor

