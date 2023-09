Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu a semnat moțiunea de cenzură

Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune motivele pentru care partidul pe care îl conduce nu a semnat moțiunea de cenzură. Există două motive principale, însă și câteva divergențe politice. În primul rând, el a discutat atât cu premierul Marcel Ciolacu, cât și cu liderul PNL referitor la o serie de amendamente. În al doilea rând, Guvernul are 60%, ceea ce înseamnă că opoziția nu are șanse să schimbe Executivul.

Un alt aspect pe care l-a adus în discuție Kelemen Hunor este cu privire la modul în care este împărțită opozită. În acest caz există două blocuri: USR, UMDR, Forţa Dreptei și câţiva independenţi pe o parte, și AUR pe cealaltă parte. Politicianul spune că USR nu își asumă să semneze o moțiune de cenzură cu partidul lui George Simion.

„Sunt două motive. În primul rând, am discutat cu premierul şi cu cei din Partidul Naţional Liberal, cu domnul Ciucă şi cu ceilalţi şi am avut câteva amendamente, amendamente legate de autorităţile locale, de instituţiile de cultură, de atribuţiile legate de autorităţi locale şi ce pot să facă cu banii, impozitele oamenilor şi am ajuns la o înţelegere, au acceptat amendamentele noastre, pe de o parte.

Pe de altă parte, ei au 60 la sută. Instrumentul moţiunii de cenzură este extrem de important, mai ales dacă poţi să dai jos Guvernul. Pe partea opoziţiei există cel puţin două blocuri. Pe de o parte, USR, UMDR, Forţa Dreptei, câţiva independenţi şi pe partea cealaltă, într-un alt film, AUR-ul. E greu de apropiat şi aţi văzut că nu se poate. De fapt, USR nu îşi asumă, pe bună dreptate, să semneze o moţiune de cenzură cu AUR”, a afirmat liderul UDMR la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

În ce condiții ar fi semnat UDMR moțiunea de cenzură

Kelemen Hunor a precizat că opoziția are doar 40%, adică nicio șansă să schimbe Guvernul. El spune că totul ar fi fost doar un joc de imagine pentru unii, însă nu ar fi avut niciun rezultat concret.

UDMR ar fi semnat moțiunea doar în cazul în care nu se ajungea la o înțelegere cu Executivul sau dacă Pilonul II apărea în textul legii. Chiar dacă ei ar fi semnat, moțiunea nu ar fi trecut pentru că liberalii nu ar fi votat-o.

„Şi toată opoziţia la un loc are 40 la sută, nu are nicio şansă să schimbe guvernul. Ar fi fost un joc de imagine pentru unii şi, bineînţeles, fără niciun rezultat. Eu am spus că trebuie să rezolv problema instituţiilor de cultură, problema autorităţilor locale şi dacă reuşesc să rezolv ceea ce, din punctul meu de vedere, este mult mai important decât un joc de imagine pentru unii sau pentru alţii, oricum, nu e pentru noi, nu e pentru UDMR, nu ar fi fost pentru UDMR, atunci rezolv o problemă şi nu semnez moţiunea de cenzură.

Dacă noi nu am fi ajuns la o înţelegere, dacă Pilonul II apărea în textul legii, atunci da, semnam moţiunea de cenzură cu toate riscurile, în sensul că era doar o dezbatere parlamentară şi fără o consecinţă, fără un rezultat concret, fiindcă PNL-ul nu ar fi votat moţiunea de cenzură”, a transmis Hunor.

Kelemen Hunor nu crede că Guvernul lui Ciolacu poate fi dat jos

Liderul UDMR susține că printre liberali există și persoane nemulțumite. Au existat astfel de mesaje subtile. El a amintit și de Guvernul Boc, precizând că atunci a apărut chestia cu „nu ieșim a vot, nu există posibilitatea să greșim.

„Ştiţi că am avut şi noi semnale, a avut şi Cătălin Drulă, aşa am înţeles din discuţiile cu Cătălin. Unii ziceau haideţi semnaţi, că e bine să semnaţi, să există moţiune de cenzură. La întrebarea dacă voi veţi vota moţiunea de cenzură au zis că nu, că nu ne lasă să ieşim la vot. Şi atunci de ce? Eu nu pot să împrumut curaj nimănui. Se ştie că în PNL există oameni nemulţumiţi. Asta-i viaţa. Dar nu e un secret. Au existat astfel de mesaje, hai să spunem aşa, subtile. (…) Dacă nu ieşi la vot, nu ai cum să greşeşti. Asta este tactica. De foarte mulţi ani, asta este tactica. La un moment dat, în Guvernul Boc, eram în coaliţie cu Emil Boc, cu PDL-ul de atunci şi atunci s-a inventat chestia asta. Nu ieşim la vot şi atunci nu există posibilitatea de a greşi”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Legat de posibilitatea ca un parlamentat să voteze împotriva Guvernului, liderul UDMR spune că este un scenariu puțin probabil. Nu este vorba despre curaj, ci despre „o disciplină într-un partid”. Chiar dacă vor exista câțiva care se vor răzvrăti, ei vor fi excluși din partid. Guvernul Ciolacu nu stă în câteva voturi, explică Hunor.