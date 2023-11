Kelemen Hunor spune că UDMR ar fi schimbat România, dacă ar fi stat 33 de ani la putere

Kelemen Hunor a participat la Congresul Partidei Romilor Pro Europa și a explicat că maghiarii şi romii sunt cele mai discriminate minorităţi din România. Acesta a oferit sfaturi pentru comunitatea de romi.

Kelemen Hunor afirmă că este nevoie de o lege a minorităţilor etnice

Președintele UDMR a spus că maghiarii şi romii sunt cele mai discriminate minorităţi din țară:

„Trebuie să vă asumaţi identitatea, limba, etnia, cultura şi atunci într-adevăr veţi fi o forţă extrem de puternică, nimeni nu o să vă ocolească atuncea! Stimaţi delegaţi, dacă eu nu aş trăi în România, nu aş fi cetăţean român, aş lua doar sondajele de opinie şi cercetările sociologice şi aş vedea că sunt două comunităţi discriminate permanent în România, două comunităţi: comunitatea voastră şi comunitatea mea. Asta este adevărul! Motivele, categoric, sunt diferite, dar efectul, rezultatele discriminării sunt cam aceleaşi”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR spune că cele două comunități sunt stigmatizate de majoritate:

„Un om sau o comunitate stigmatizată înseamnă că este discriminată, înseamnă că nemulţumirea majorităţii, de foarte multe ori (…) se întoarce împotriva acestor comunităţi. Noi nu putem accepta aşa ceva! Deci neîncrederea din partea majorităţii nu trebuie să se îndrepte către romi, către maghiari! Suntem cetăţeni loiali, plătim taxele, muncim şi am contribuit la dezvoltarea României, am contribuit fiecare aşa cum a putut. Părinţii mei, bunicii mei, părinţii voştri, bunicii voştri şi acest lucru trebuie să fie clar pentru fiecare om”, a afirmat Kelemen Hunor duminică, la Congresul Partidei Romilor.

„Nu trebuie să lăsăm ca demnitatea unui om să fie lezată de nimeni”

Acesta subliniază că este nevoie de dialog permanent între comunităţile minoritare şi „comunitatea românească:

„Constituția scrie acest lucru. România, Parlamentul României, majoritatea din Parlamentul României, este dator faţă de noi. Este o majoritate care trebuie să respecte Constituia şi din acest punct de vedere. Da, avem nevoie de legea minorităţilor etnice”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

El a adăugat că UDMR a stat la putere vreo 15 ani, dar dacă ar fi stat 33 de ani, „România ar fi arătat altfel”:

„Astăzi nu am discutat de cash, este o măsură necesară, dar de fiecare dată depinde cum iei acea măsură. Domnule prim-ministru, nu aş fi vrut să vorbesc despre cash, aş fi vrut să spun în privat. Am un prieten foarte bun din Mureş, din comunitatea romilor, am fost colegi de şcoală, şi mi-a zis să vă spun dacă vă văd că sunt două chestiuni care rămân la modă – geaca de piele şi cash-ul”, a mai spus preşedintele UDMR.