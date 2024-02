Kelemen Hunor denunță lipsa de abilitate a președintelui. Ce-i reproșează lui Iohannis

Kelemen Hunor crede că președintele Klaus Iohannis ar fi trebuit să vorbească despre necesitatea introducerii pregătirii militare voluntare, pentru război. Liderul UDMR este de părere că a fost o greșeală că mesajul a fost transmis de șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad.

Politicianul UDMR a declarat că șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad a avut dreptate când a spus că România trebuie să se pregătească pentru orice. În opinia sa, acesta a greșit stârnind panică în rândul populației, deoarece nu ar fi nici un pericol. În această notă, Kelemen Hunor este de părere că a fost o greșeală de comunicare. În opinia sa ar fi fost mai bine dacă mesajul ar fi fost transmis de Klaus Iohannis.

El a precizat că este nevoie de o dezbatere corectă pe tema situației armatei, în actualul context internațional. Există un război în vecinătatea României, o Rusie amenințătoare și nu sunt semne că lucrurile se vor liniști curând.

Politicianul UDMR Kelemen Hunor este de părere că nu există un pericol iminent care să planeze asupra României. El a precizat că țara noastră investește în securitate și în siguranța cetățenilor, Iar introducerea serviciului militar voluntar poate fi o soluție. El a spus că nu este o temă nouă, dezbaterea fiind lansată încă de pe vremea lui Vasile Dîncu. Subiectul a fost acoperit repede, astfel că nu s-a mai discutat până acum.

Polticianul a mai spus că societatea nu este pregătită pentru un astfel de subiect, drept care se declanșează panica. Iar acest lucru trebuie înțeles atât de militari cât și de politicieni.

Politicianul a amintit că, înainte de 1989, el a îndeplinit serviciul militar obligatoriu, așa cum prevedea legea la acel moment. El a precizat că a fost recrutat după ce a intrat la facultate, pentru nouă luni.

„Eu am facut armata în ’86. După ce am terminat liceul, am intrat la facultate și am fost luat nouă luni de zile. Eu am făcut cu termen redus, fiind student”, a mai spus el.