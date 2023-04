Kelemen Hunor: Am susţine o nouă moţiune de cenzură dacă s-ar propune alegeri în două tururi. Ce planuri are UDMR

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, reiterează poziţia sa privind alegerea primarilor într-un singur tur, afirmând că „nu este mai puţin democratică decât alegerea în două tururi” şi precizând că Uniunea ar putea „repeta” susţinerea unei moţiuni de cenzură dacă s-ar propune alegeri în două tururi, cum a făcut-o în cazul Guvernului Ludovic Orban.

Kelemen Hunor, despre moţiunea de cenzură

„Înainte de alegerile locale, Guvernul de atunci a încercat să readucă alegerea primarilor în două tururi. Am reuşit să împiedicăm acest lucru într-un singur mod: am iniţiat o moţiune de cenzură şi am răsturnat primul Guvern condus de prim-ministrul Ludovic Orban.

Dacă ar fi nevoie, am putea repeta asta şi azi. Susţin şi astăzi ceea ce am spus atunci: alegerea primarilor într-un singur tur nu este mai puţin democratică decât alegerea în două tururi”, a declarat, sâmbătă, Kelemen Hunor, într-un discurs ţinut la Congresul UDMR.

El a adăugat că alegerea într-un tur are „un mare avantaj”. „La alegerile într-un singur tur de scrutin, cetăţenii votează întotdeauna pentru cineva, şi nu împotriva cuiva, aşa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor la alegerile în două tururi”, consideră Kelemen Hunor.

Pentru noi o mare provocare este să păstrăm un singur tur la alegerile locale

Preşedintele UDMR: „Pentru noi o mare provocare este să păstrăm un singur tur la alegerile locale, este foarte important să nu lăsăm pe ultima clipă demonstrarea rezultatelor noastre. Noi în lunile următoare, de fiecare dată, ori de câte ori avem ocazia – şi mai bine decât primarii nu poate nimeni să fie mai eficient, nici măcar miniştrii, nici măcar preşedintele Uniunii – este nevoie de miniştrii, de secretarii de stat, de toată lumea care face parte din guvernare, să faciliteze transferul mesajului. Primarii sunt cel mai aproape, în legătura cea mai strânsă cu alegătorii noştri”, a declarat liderul în exercițiu al UDMR.

Liderul UDMR mai spune că în lunile care urmează, Uniunea trebuie să vorbească despre rezultatele sale: „În lunile următoare, trebuie să vorbim despre rezultatele noastre, despre rezultatele pe care le-am dobândit, că am guvernat pentru comunitate, că tot ceea ce am făcut, am făcut aşa cum am ştiut noi mai bine, că am reuşit să îmbunătăţim nivelul de trai, că am reuşit să redăm speranţa că se poate trăi în această ţară. Aceasta va fi sarcina noastră şi a voastră cea mai importantă, pentru că altfel la anul nu vom avea succes. Nu vom avea succes ca şi Uniune, şi dacă Uniunea nu are succes, atunci nici comunitatea nu va avea succes, deci cele două sunt legate între ele, succesul depinde de succesul amândurora”, a mai declarat Kelemen Hunor, informează Agerpres.