Kelemen Hunor anunță două momente-cheie care pot aducea pacea între PNL și USR PLUS

Această observație a fost lansată la Cluj, înaintea CRU. Totodată, Kelemen Hunor le-a transmis jurnaliștilor prezenți că și în prezent sunt diferenţe de mentalitate între partidele care formează coaliţia de guvernare.

Totuși, pentru binele țării, toate forțele politice care o compun ar trebui să găsească acel compromis care să permită funcționarea coaliției. De asemenea, liderul UDMR a avansat o posibilă rezolvare a disputei generate de 3 zile între PNL și USR PLUS.

Amintim că USR PLUS are mai multe nemulțumiri care au legătură cu prim-ministrul Florin Cîțu și implicit cu PNL. Prima dintre ele are legătură cu adoptarea Programul Anghel Saligny.

Copreședinții USR PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna, sunt iritați și din cauza faptului că nici până în prezent nu s-a ajuns la desființarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ). Mai mult, Barna a reamintit că acest obiectiv important pentru justiție face parte din programul de guvernare.

Dan Barna l-a acuzat și pe Kelemen Hunor

Dan Barna chiar i-a acuzat pe partenerii din UDMR că au făcut tot ce au putut pentru a stopa desființarea SIIJ, deși acest pas reprezintă un punct important pentru MCV (Mecanismul de cooperare și de verificare).

Recenta revocare din funcție a lui Stelian Ion a inflamat și mai rău spiritele pe axa PNL-USR PLUS. Astfel, Cioloș și barna au anunțat că intenționează să semneze moțiunea de cenzură inițiată de AUR. Vineri, 3 septembrie, s-a aflat chiar că USR PLUS schimbă strategia. Cîțu poate pierde funcția de premier și mai devreme.

Având în față acest tablou, Kelemen Hunor a declarat: ”Niciodată nu am negat că între cele trei formaţiuni care formează coaliţia guvernamentală există foarte multe divergenţe de mentalitate.

Congresul PNL și cel al USR PLUS, momente-cheie

Totuşi, credem şi astăzi că în 2021 şi în anii următori această coaliţie nu are altă alternativă. Aşa că este răspunderea noastră comună să ne ajutăm să ieşim din această criză a coaliţiei, deoarece fiecare partener răspunde de ceilalţi şi răspunde, în primul rând, de valorile comune ale ţării, pe care trebuie să le avem în vedere.

Experienţa noastră de foarte mulţi ani este că în politică nici prietenii, nici amicii sau inamicii nu trebuie să-i pui la colţ atât de tare încât să nu aibă loc de întors. Şi, dacă vrei să ajungi la consens cu ei, să nu ceri niciodată lucruri care nu pot fi îndeplinite.

Atitudinea ninja de pe Facebook nu ne ajută să ieşim din criza în care ne aflăm. Trebuie să înceteze, cel puţin până ce ambele formaţiuni îşi organizează congresul. Până atunci, poate că apele se vor linişti, iar după cele două congrese vom fi în stare să găsim o soluţie care să asigure guvernarea eficientă a acestei coaliţii.”