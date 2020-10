Motivul? Nu există garanţii că situaţia epidemiei va fi mai bună în ianuarie – februarie decât în noiembrie şi decembrie.

Aşadar, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, la Arad, că este împotriva propunerii de amânare a alegerilor parlamentare, considerând că nu există nici bază legală şi nici garanţii că situaţia privind pandemia de SARS-CoV-2 va fi mai bună la începutul anului viitor.

Kelemen Hunor vrea argumente care să susţină amânarea alegerilor parlamentare

Despre amânarea alegerilor, că tot se discută în aceste zile: nu, un nu hotărât. Asta am spus de la bun început. Noi chiar am fi vrut să avem alegeri parlamentare cu o săptămână mai repede, ultima săptămână din noiembrie, dar şi această dată de 6 decembrie este ok. (…) Pot fi amânate, aşa cum scrie în Constituţie, doar prin diferite situaţii de urgenţă, de război, calamitate naturală şi aşa mai departe, cel mult trei luni de zile. Care e diferenţa între 6 decembrie sau 6 martie? Cine crede că situaţia epidemiei va fi mai bună în ianuarie – februarie decât în noiembrie şi decembrie? Nu există astfel de argumente, noi nu am susţinut şi nu susţinem să fie amânate alegerile parlamentare, a declarat Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă susţinută la UDMR Arad.

Kelemen Hunor a mai precizat că UDMR a susţinut legea prin care s-a stabilit că Parlamentul decide data alegerilor, însă a spus că aceasta nu este în vigoare iar data a fost deja stabilită.

Am fost de acord cu acea lege, chiar am fost iniţiatori, prin care am stabilit că data alegerilor parlamentare se stabileşte de Parlament. Cum a considerat şi Curtea Constituţională, este o lege constituţională, dar lucrurile aici se opresc. Asta e pentru viitor, fiindcă nu este deja în vigoare. Data alegerilor a fost stabilită şi trebuie să rămână aşa, a mai spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor este prezent în Arad pentru a participa la comemorările din Parcul Reconcilierii Româno-Ungare dedicate celor 13 generali ucişi la sfârşitul Revoluţiei de la 1848 – 1849, informează Agerpes.