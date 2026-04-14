Kelemen Hunor a anunțat că se va întâlni săptămâna viitoare cu Peter Magyar la Budapesta

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat marți, despre o potențială demisie din fruntea Uniunii, că niciun membru al partidului nu i-a cerut acest lucru. „Pentru noi tot timpul a fost important să existe o colaborare între cele două guverne, între cele două ţări”, a spus acesta.

Liderul UDMR a anunțat că va avea, săptămâna viitoare, o discuție cu Peter Magyar, liderul care a câștigat alegerile din Ungaria. „Aseară am avut o discuţie scurtă cu Peter Magyar şi am stabilit, m-a rugat, când pot să ajung la Budapesta să avem o discuţie faţă în faţă, şi am spus că săptămâna viitoare pot să ajung. Nu am stabilit ziua, nu am stabilit ora. A rămas să vorbim luni, marţi, în funcţie de programul meu”, a spus acesta.

Întrebat dacă dorințele comunității maghiare din România se mai aliniază cu cele ale guvernului de la Budapesta, în contextul schimbării de direcție a politicii, Kelemen Hunor a declarat că, în prezent, nu există un program de guvernare.

„Există doar intenţii, există doar declaraţii, care, sigur, de ieri sunt uşor diferite faţă de declarațiile din campanie electorală, şi trebuie să aşteptăm programul de guvernare şi direcţia care va fi stabilită de noul premier, de noul guvern. Până atunci, e greu de spus. Şi, în primul rând, eu vorbesc de politicile naţionale faţă de comunitățile maghiare care trăiesc dincolo de graniţele Ungariei şi ăla este lucrul cel mai important în acest moment. Nu ştim exact care va fi direcţia, dar din declaraţiile lui Magyar Peter şi din discuţia mea de aseară nu cred că vor fi schimbări importante, cel puţin în ceea ce priveşte principiile", a explicat acesta.

El a menționat că în privința sprijinului financiar ar putea exista schimbări. „De fiecare dată când a venit un nou guvern, au fost schimbări, dar până când nu ştim mai mult, n-avem cum comenta”, a explicat liderul UDMR.

Despre votul maghiarilor din România în favoarea FIDESZ, Kelemen Hunor a explicat că Peter Magyar cunoaște comunitatea din Transilvania, iar „acest lucru nu este un secret pentru el, deci nu trebuie să explice”.

„Eu am o părere foarte bună despre comunitatea maghiară din România şi sunt convins că e o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni. Nici anul trecut când, tot în proporţie de 92%, dar sigur la o prezenţă diferită, a votat cu Nicuşor Dan, nu a fost manipulată. Deci membrii comunităţii maghiare sunt oameni responsabili, maturi, care fac diferenţă între ce spune unul sau ce spune altul şi decid în funcţie de aprecerile lor. Deci nu fac trimitere niciodată la propagandă”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă, în acest context, se impune demisia sa de la șefia UDMR, Kelemen Hunor a răspuns că niciun membru al partidului nu i-a cerut acest lucru.

„Pentru noi tot timpul a fost important să existe o colaborare între cele două guverne, între cele două ţări. Din varii motive nu putem acum să epuizăm subiectul. Sunt două ţări vecine, aici există o comunitate maghiară mare, sunt interese comune în toate domeniile, dacă vreţi. Şi de acest punct de vedere, da, susţinem în continuare”, a explicat președintele UDMR.